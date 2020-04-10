أبو الغيط: نأمل أن تسكت المدافع في ليبيا وسوريا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المُشتعلة، خاصة في ليبيا، وسوريا، وذلك عقب وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إلى النداء الذي سبق أن وجهه الأمين العام أحمد أبو الغيط منذ أكثر من أسبوعين، مناشداً كافة الأطراف اسكات المدافع على كافة الجبهات العربية المُشتعلة، في سوريا واليمن وليبيا، من أجل وقف نزيف الأزمات الإنسانية التي زادت حدتها جراء مواجهة وباء كورونا العالمي.