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خلال لقائه بالسفير الإيطالي.. معيتيق: القوات المعادية تسببت في إنقطاع الكهرباء عن المنطقة الغربية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسيعن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الأجهزة التابعة لوزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

جانب من لقاء معيتيق مع السفير الايطالي

 

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق آخر مستجدات ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى لاعاصمة) وانعكاسه على حياه المواطن خلال هذه المرحلة التي يواجه فيها جائحة كورونا.

كما إدعى معيتيق في حديثه مع السفير استهداف من وصفهم بـ”القوات المعادية” (القوات المسلحة الليبية) بشكل متعمد أبراج نقل الطاقة الرئيسية التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن مدن المنطقة الغربية ، زاعماً بأن القوات المسلحة قد قامت أيضاً بقطع مصدر تزويد العاصمة بالمياه .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ياميبون القوى المعادية هى التركية والمرتزقة السوريين والدواعش الذين تعيش بينهم ولن تفلتوا من غضب الشعب وجيشه الوطنى سيدفنوكم فى الصحراء

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  • ما صح وجهك يا معيتيق الطلياني فاهم الوضع جداً ولن يصدق افتراءاتك علي الجيش واحمد ربك اللي هو لم يضحك اثناء اللقاء من شدة كذبك عليه ،احد مخازيكم هي منحكم ايطاليا قاعده في مقر الكليه الجويه بمصراته فالطليان لا تكذب عليهم بأن الجيش قد قطع الماء والكهرباء فوقيدك مبلول وكبريتك ما يخطش فهم ادري بأفعال المليشيات المصراتيه المارقه في الغرب الليبي

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  • هو السفيه الايطالى فاضى لك يامعتوه عندهم مصيبة فى روما الجثث بالالاف عقبال عندك فى مصراطة

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