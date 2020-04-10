وفد من وزارة الصحة بالحكومة الليبية في زيارة لسرت (صور)

عقد بقاعة العيادة المجمعة الطبية بسرت، اجتماعا مشتركا بين اللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية برئاسة مدير إدارة الرعاية الصحية الاولية بالوزارة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العدوى حسين العوامي، والوفد المرافق له، واللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بسرت برئاسة فتحي الكاسح.

وأوضح مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت رئيس اللجنة الاعلامية بمجابهة فيروس كورونا المستجد بسرت محمد الاميل، أن الاجتماع تم خلاله التأكيد صعوبة استقبال مستشفى ابن سينا التعليمي للحالات المرضية وضرورة وجود بديل في الوقت الراهن، كما تم التأكيد على أهمية دور فرق الرصد والتقصي ومتابعتهم للحالات واخذ البيانات، وتفعيل قسم العزل بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت لاستقبال الحالات المؤكدة، والعمل على تدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما اتفق المجتمعون أيضا، على ضرورة تمديد فترة عمل المراكز والوحدات الصحية بسرت وضواحي المدينة، ومتابعة سير عملها.