مستشفى الجغبوب العام يتسلم أسرة عناية فائقة ومستلزمات لمواجهة «كورونا»

تسلم مستشفى الجغبوب العام أسرة عناية فائقة وأسرة إيواء ومستلزمات طبيية الخاصة للحجر الصحي.

وقدمت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة تلك المعدات للمستشفى في إطار الاستعدادات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان المستشفى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

ووقع الاختيار على مدرسة القرآنية لتجهيزها كمقر للحجر الصحي في الجغبوب، حيث بدأ فريق المهندسين في البلدية تهيئة المكان ليكون مستعدا لأي طارئ.

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وفي 27 مارس الماضي، بدأ «صحة الموقتة» إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة الوباء إلى 17 بلدية هي: «الجغبوب، وطبرق، ودرنة، والقبة، والأبرق، وشحات، والبيضاء، وساحل الجبل، والمرج، وجردس العبيد، وقمينس، وزويتينة، وأجدابيا، وسلوق، وخليج السدرة، وإجخرة، وسرت».

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