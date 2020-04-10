«العقوري»: نعمل على حل أزمات الليبيين العالقين في الخارج

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، إن اللجنة تتابع بشكل مستمر أوضاع الليبيين العالقين في الخارج بعد تعذر عودتهم إلى أرض الوطن بسبب أزمة وباء الكورونا العالمي (كوفيد 19)، مؤكدا أن اللجنة تضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها .

وعبر رئيس لجنة الخارجية، في بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية، أمس الخميس، عن تضامنه وتقديره لمحنة الليبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج, مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تسهيل عودة عدد من الحالات الإنسانية الخاصة إلى ليبيا.

وشدد العقوري، على أن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا- وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الأزمة- تعمل على وضع ترتيبات عودة العالقين في الخارج وبما يضمن تطبيق معايير الحجر الصحي للمواطنين العائدين وعدم انتقال العدوى لهم، لافتا إلى أن اللجنة تبذل أقصى المجهودات التي تتماشى مع حجم الأزمة .

وأكد العقوري، أن اللجنة تتابع الحكومة الليبية، مجهودات وآليات مساعدة المواطنين العالقين بالخارج، مضيفاً:” أن ضعف الموارد وأزمة مواجهة المليشيات ساهما في ضعف الاستجابة لهذه الأزمة”.