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الزائدي: لماذا اختفى شعار الإسلام هو الحل

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تساءل أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى، عن أسباب اختفاء شعار “الإسلام هو الحل ” من الخطاب الدعائي الإخواني.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “”لماذا اختفى شعار “الإسلام هو الحل ” من الخطاب الدعائي الإخواني، الا يبين ذلك أنه كان عندهم مجرد شعار يتسترون به للوصول إلى أهدافهم ولتحقيق مصالح صانعيهم، فلقد خرج الإخوان من دوائر الأجهزة البريطانية في بداية القرن الماضي، بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، التي حكمت المنطقة تحت ستار الخلافة الإسلامية، فلأن بريطانيا ورثت الدولة العثمانية فكان عليها البحث عن وسيلة لإدارة المنطقة وإخضاعها، خاصة مع ظهور وتنامي الحركات القومية والوطنية الاستقلالية ومع شدة التنافس مع الألمان والروس والفرنسيين، لقد أظهرت الوثائق البريطانية التي رفعت عنها السرية بمرور الوقت الدور الذي لعبته الأجهزة البريطانية في تأسيس ودعم التنظيمات المتسترة بالدين، ولعل كتاب التاريخ السري لتآمر بريطانيا مع الأصوليين Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam، وهو كتاب من تأليف الكاتب الصحفي والمؤرخ البريطاني مارك كورتيس، الذي صدر باللغة الإنجليزية عام 2010م، وترجم للمرة الأولى عام 2012م عن المركز القومي للترجمة بواسطة كمال السيد. يوضح تفاصيل ذلك بالوثائق، الدعوة موجهة الى الشباب العربي الذين غررت بهم تلك التنظيمات، وقادتهم إلى الهاوية، فلا هم من دينهم الذي خدعوا باسمه ولا هم من شعبهم ووطنهم”، بحسب قوله. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • الاخوان يرفعون شعارات ويفعلوا عكسها فهم شر خلق الله خالفوا كل الثوابت الاسلامية وبادلة واضحة للجميع فالاخوان مثل اليهود لديهم عنصرية يقولون انهم شعب الله المختار رغم انهم اشرار بينما رسولنا الكريم يقول الناس سواسية كاسنان المشط .وتجد كل صفات المنافقين الاربع فى الاخوانى اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان خان واذا خاصم فجر .فنحن اولى بالشعار منهم لاننا نطبقه فى معاملاتنا بينما هم تجار دين نراهم فى تركيا يباركون بيوت الدعارة فعن اى اسلام يتكلمون وهم لا يعملون به اصلا كمن يضع لافتة على بيت دعارة على انها مركز اسلامى للاعمال الخيرية والانسانية !!!

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  • للتاريخ نقول ان هذا الشعار رفع فى باسم حزب العمل عام 1987 الذى تحالف التيار الاسلامى بما فيه الاخوان فى ذلك الوقت وكان من بينهم بعض العقلاء استقالوا فيما بعد رفضا لانحرافهم منهم النائب الاول للمرشد الدكتور محمد حبيب الذى يكتب فى صحيفة المصرى اليوم وابتعد عنهم قبل ان يصلوا للسلطة وحل محل الشيطان اللعين خيرت الشاطر الذى اوصلهم للهاوية فى مصر ومعه من تابوا ويحذروا الناس من شرهم واسلوبهم القذر وقد نجح تحت هذا الشعار نواب لا يحبون الاخوان ومنهم من انضم للحزب الوطنى ومنهم من كان مدمن مخدرات وواحد بتاع نسوان ابنه نائب حالى يحمل نفس الاسم ولادعى لذكر اسماء ربنا يرحمهم ويعرفهم صاحب اكبر قناة مسعورة فى تركيا كما اعرفه وهو ايمن نور دون ان يشهد زور لانها حقيقة فالخوان ليسوا مسلمين من حيث المعاملات فعم اخوان اليهود من ناحية المعاملات قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة لا يتناهون عن منكر يفعلوه ربنا يعطيهم على قدر نيتهم السوداء

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