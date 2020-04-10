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ما السر وراء رمز 5A-LAQ في رحلات طائرة الخطوط الليبية بين مطارات مصراتة وإسطنبول وتونس؟

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

مازال خط الرحلات المشبوهة بين مصراتة وأسطنبول مفتوحا ذهابا وإيابا رغم مزاعم “اردوغان” و”السراج” بغلق المجال الجوي بسبب وباء فيروس كورونا، إلا انهما مازالا يكسران الحظر الجوي لنقل المرتزقة والمليشيات والأسلحة إلى ليبيا.

ويبدو أن الرمز (5A- lAq) الذي حملته إحدى طائرات الخطوط الليبية في رحلاتها المختلفة على مدار عدة أيام بين مطارات مصراتة وإسطنبول وتونس ومعيتيقة، وراءه سر لا نعرفه، وإن كان هذا الرقم كما يترآى للمختصين يشير إلى تسجيل الطائرة، لكن ما الذي يمنعهم من تسيير الرحلات بأرقام طيران آخرى مثلما حدث مع طيران الأجنحة الذي سير رحلات برمز تسجيل خاص بطيران النفط.

رصدت “الساعة 24″، اليوم الجمعة، عبر برنامج “flight radar 24” المختص بمتابعة الحركة الجوية بين الدول، رحلة طيران لطائرة حملت رمز (5A- lAq) (libyan airlines)، متوجهة من مصراتة إلى تونس، إلا أنها وأثناء دخولها الأجواء التونسية اختفت عن شاشة الرادار.

وتحركت أيضا أمس الخميس، نفس الطائرة التي تحمل الرمز المتكرر (5A- lAq) (libyan airlines)، متوجهة من تونس إلى مصراتة، وكان أيضا لنفس الطائرة بنفس الرمز منذ يومين رحلة من مصراتة إلى إسطنبول.

فماذا وراء هذا الرمز الذي تسير به طائرة الخطوط الليبية رحلاتها المشبوهة بين المطارات الأربعة في ظل الحظر الاختياري على الطيران بسبب كورونا؟

كانت قد كشفت مصادر خاصة لـ”الساعة 24″، في وقت سابق عن مغادرة طائرة لشركة طيران الأجنحة الليبية مطار إسطنبول التركي عائدة إلى البلاد، على الرغم من إغلاق تركيا مجالها الجوي مع ليبيا، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل على متنها عددا من المرتزقة و7 أتراك.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الطائرة من طراز إيرباص  “Airbus A319 -112”  وصلت السبت الماضي في تمام الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي الليبي، لافتة إلى أن هذه الرحلة تحمل رقم تسجيل طيران النفط وهو 5A-POL

مع العلم أن طيران الأجنحة رقم التسجيل له 5A-WLD، الأمر الذي يخالف لقوانين الطيران المدني المحلي والدولي.

ورصدت “الساعة 24” في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي أيضا عودة طائرة شحن من طراز “إليوشن 76” إلى مطار إسطنبول بعد قضائها 5 ساعات في ليبيا.

وتابعت “الساعة 24” عبر برنامج “flight radar 24” المختص بمتابعة الحركة الجوية بين الدول، مسار رحلة الطائرة التركية بعد عودتها للتحليق وظهورها على الرادار في رحلة غير مجدولة، بعد خروجها من المجال الجوي الليبي فوق مياه المتوسط ووصولها إلى مطار إسطنبول التركي.

وكانت “الساعة 24” رصدت أيضا إقلاع نفس الطائرة  الجمعة الماضية من مطار إسطنبول التركي حتى اختفت من على الردار فور دخولها المجال الجوي الإقليمي فوق مياه البحر المتوسط، فيما قالت مصادر إنها هبطت في مصراتة.

ولم يعلن مطار مصراتة، عبر صفحته على “فيسبوك” حتى الآن، عن الرحلة، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة حمولة الطائرة التي أقلعت رغم إعلان تركيا تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

ورفعت الرحلة غير المعلنة التي رصدتها “الساعة 24” إجمالي الرحلات المجهولة بين تركيا والمطارات التي تسيطر عليها المليشيات في طرابلس ومصراتة إلى 5 رحلات، في أقل من أسبوعين.

وسبق أن رصدت “الساعة 24” حركة 3 رحلات جوية متتالية مجهولة بين تركيا وليبيا، رغم تعليق حركة الطيران بين البلدين ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، انطلقت من مطار إسطنبول في تركيا إلى مصراتة، وذلك يوم الجمعة 20 مارس الماضي.

كما رصدت “الساعة 24” يوم السبت 28 مارس الماضي إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوي الليبية من نوع “إيرباص A320-214″، من مطار مصراتة، متجهة إلى مطار إسطنبول بتركيا.

وكان مطار مصراتة الدولي الخاضع تحت سلطة المليشيات المسلحة لحكومة السراج، أعلن في 14 مارس الماضي منع دخول الأجانب وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن تركيا تواصل تجنيد المرتزقة السوريين الذين تنقلهم إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المرتزقة السوريين في طرابلس بلغ تعدادهم نحو 4750 مرتزقا، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مرتزق.



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إسطنبول الخطوط الليبية تركيا تونس رمز 5A-LAQ طائرة مصراتة

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صحيفة الساعة 24

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  • اقدم أرهابي ينتمي الي مصراته أسمه رمضان السويحلى سيرة نتنة: هو رمضان اشتيوي السويحلي (1879-1920) احد الرؤساء الاربعة للجمهورية الطرابلسية، ظهر اسمه بعد معركة القرضابية، وترأس حكومة مصراتة الوطنية. كانت له طموحات للاستيلاء على كل المنطقة وتصفية منافسيه. نشب بسببها القتال بينه وبين زليطن وترهونة ومسلاتة لمدة ستة اشهر في اواخر عام 1915 واوائل عام 1916، ثم هاجم في عام 1920 على بني وليد فقتل هناك. لقد انقذ عبدالنبي بالخير رمضان السويحلي من الموت وأخفاه في بيته مدة طويلة عن عيون الحكومة العثمانية بعد قتله لأبي القاسم المنتصر، وبالمقابل استعان السويحلي في آخر حياته بالطليان للقضاء على بالخير. ويذكر علي الصلابي في كتابه “تاريخ الحركة السنوسية في افريقيا” عن استلاء رمضان السويحلي على قافلة دعم من الاتراك ارسلت للسيد احمد الشريف اثناء الحرب التركية الايطالية (1911-1912)، حيث ارسل لها رمضان السويحلي من يقطع طريقها واستولى عليها واعدم جميع من فيها. واثناء معركة القرضابية (28 ابريل 1915) كلف رمضان السويحلي بحماية قوافل امدادات الجيش الايطالي، وحين تأكد للسويحلي أن المجاهدين بقيادة صفي الدين السنوسي قد رجحت كفتهم بالنصر غير رأيه وانقلب على الطليان وأمر رجاله بقتل من التجأ إليهم من الايطاليين واستولى على القافلة الإيطالية التى كان يحرسها! ارسل السيد صفي الدين السنوسي رسل للتفاوض مع رمضان السويحلي بعدما نهب الاخير الغنائم من اسلحة وذخائر واستأثر بها فما كان منه إلا ان قتل الرسل دون اي اعتبار للاعراف المتبعة في احترام الرسل! وقام بطرد صفي الدين السنوسي من مناطق نفوذه في مصراته وماحولها. يقول ابن اقليم طرابلس الشيخ محمد الأخضر العيساوي في كتابه “رفع الستار عن كتاب عمر المختار”؛ الذي تم نشره عام 1936 بمصر في الصفحة 25 الى الصفحة 53، وهو يدعم ما كتبه فى مؤلفه بما استقاه شخصيا من قاضى مصراته الشيخ محمد بن حسين عبد الملك والذي عاصر السويحلي، حيث فصل فى مؤلفه جرائم رمضان السويحلي تجاه برقة، وكيف أنه شنق كل من يرى أنه يمت للحركة السنوسية من البرقاويين بأي صله، مثل شنقه لفضيلة الشيخ عبدالله الأشهب، والشيخ أحمد التواتي، والسيد مفتاح الزوي، والسيد عبداللطيف العبيدي، وذبحه لفضيلة الشيخ محمد سعد العوامي، ذبح الشاة، لا لشئ إلا لأنه من علماء الحركة السنوسية، وتجرأ ومر بمصراته مرور عابر سبيل بدون علمه. وعن محاولة غزو السويحلى لبرقة، حيث يقول عنها الشيخ العيساوي وبالنص: “لذلك كاتب السيد أحمد الشريف، رمضان السويحلي، لعله ينتهي عن غيه، فما كان من السويحلى إلا أن جرد جيشاً بقيادة رمضان الورفلي، وجاء غازياً (لبرقة)، حتى وصل ضواحي اجدابيا، فخرجت قوة من السنوسيين، بقيادة الشريف الحرنه (المغربى)، أحد الضباط السنوسيين المشهورين، فردهم على أعقابهم، ولكنه قتل في معركة بئر بلال غرب اجدابيا، وخلفه أخوه المهدي الحرنه (المغربى)، إلى أن أرجعوا إلى حدودهم”؛ كان هذا عام 1916. ثم مالبث ان تحول صراعه ناحية عبدالنبي بالخير لعدم توقيع الاخير على صلح بن يادم مع الطليان، حيث كان السويحلي عاجز عن السيطرة على بني وليد نظراً لوجود بالخير مترأساً لها. وعندما علما السويحلي بتعاقد الطليان مع بالخير جن جنونه واقسم ان يغزو بني وليد للقضاء على بالخير. إستغل الطليان هذه الخلافات والاطماع الشخصية للسويحلي وطلبو منه الهجوم على بني وليد. وعند هجومه عليها خسر أغلب رجاله وتم القبض عليه وقطع راسه في 24 اغسطس 1920، وارسل في قفة الى الحاكم الايطالي. حيث دفن راس الخائن وباقي جثته في مكانين مختلفين ومجهولين.

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