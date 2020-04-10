ما السر وراء رمز 5A-LAQ في رحلات طائرة الخطوط الليبية بين مطارات مصراتة وإسطنبول وتونس؟

مازال خط الرحلات المشبوهة بين مصراتة وأسطنبول مفتوحا ذهابا وإيابا رغم مزاعم “اردوغان” و”السراج” بغلق المجال الجوي بسبب وباء فيروس كورونا، إلا انهما مازالا يكسران الحظر الجوي لنقل المرتزقة والمليشيات والأسلحة إلى ليبيا.

ويبدو أن الرمز (5A- lAq) الذي حملته إحدى طائرات الخطوط الليبية في رحلاتها المختلفة على مدار عدة أيام بين مطارات مصراتة وإسطنبول وتونس ومعيتيقة، وراءه سر لا نعرفه، وإن كان هذا الرقم كما يترآى للمختصين يشير إلى تسجيل الطائرة، لكن ما الذي يمنعهم من تسيير الرحلات بأرقام طيران آخرى مثلما حدث مع طيران الأجنحة الذي سير رحلات برمز تسجيل خاص بطيران النفط.

رصدت “الساعة 24″، اليوم الجمعة، عبر برنامج “flight radar 24” المختص بمتابعة الحركة الجوية بين الدول، رحلة طيران لطائرة حملت رمز (5A- lAq) (libyan airlines)، متوجهة من مصراتة إلى تونس، إلا أنها وأثناء دخولها الأجواء التونسية اختفت عن شاشة الرادار.

وتحركت أيضا أمس الخميس، نفس الطائرة التي تحمل الرمز المتكرر (5A- lAq) (libyan airlines)، متوجهة من تونس إلى مصراتة، وكان أيضا لنفس الطائرة بنفس الرمز منذ يومين رحلة من مصراتة إلى إسطنبول.

فماذا وراء هذا الرمز الذي تسير به طائرة الخطوط الليبية رحلاتها المشبوهة بين المطارات الأربعة في ظل الحظر الاختياري على الطيران بسبب كورونا؟

كانت قد كشفت مصادر خاصة لـ”الساعة 24″، في وقت سابق عن مغادرة طائرة لشركة طيران الأجنحة الليبية مطار إسطنبول التركي عائدة إلى البلاد، على الرغم من إغلاق تركيا مجالها الجوي مع ليبيا، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل على متنها عددا من المرتزقة و7 أتراك.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الطائرة من طراز إيرباص “Airbus A319 -112” وصلت السبت الماضي في تمام الساعة 16:55 بالتوقيت المحلي الليبي، لافتة إلى أن هذه الرحلة تحمل رقم تسجيل طيران النفط وهو 5A-POL

مع العلم أن طيران الأجنحة رقم التسجيل له 5A-WLD، الأمر الذي يخالف لقوانين الطيران المدني المحلي والدولي.

ورصدت “الساعة 24” في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي أيضا عودة طائرة شحن من طراز “إليوشن 76” إلى مطار إسطنبول بعد قضائها 5 ساعات في ليبيا.

وتابعت “الساعة 24” عبر برنامج “flight radar 24” المختص بمتابعة الحركة الجوية بين الدول، مسار رحلة الطائرة التركية بعد عودتها للتحليق وظهورها على الرادار في رحلة غير مجدولة، بعد خروجها من المجال الجوي الليبي فوق مياه المتوسط ووصولها إلى مطار إسطنبول التركي.

وكانت “الساعة 24” رصدت أيضا إقلاع نفس الطائرة الجمعة الماضية من مطار إسطنبول التركي حتى اختفت من على الردار فور دخولها المجال الجوي الإقليمي فوق مياه البحر المتوسط، فيما قالت مصادر إنها هبطت في مصراتة.

ولم يعلن مطار مصراتة، عبر صفحته على “فيسبوك” حتى الآن، عن الرحلة، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة حمولة الطائرة التي أقلعت رغم إعلان تركيا تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، ضمن إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا.

ورفعت الرحلة غير المعلنة التي رصدتها “الساعة 24” إجمالي الرحلات المجهولة بين تركيا والمطارات التي تسيطر عليها المليشيات في طرابلس ومصراتة إلى 5 رحلات، في أقل من أسبوعين.

وسبق أن رصدت “الساعة 24” حركة 3 رحلات جوية متتالية مجهولة بين تركيا وليبيا، رغم تعليق حركة الطيران بين البلدين ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، انطلقت من مطار إسطنبول في تركيا إلى مصراتة، وذلك يوم الجمعة 20 مارس الماضي.

كما رصدت “الساعة 24” يوم السبت 28 مارس الماضي إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوي الليبية من نوع “إيرباص A320-214″، من مطار مصراتة، متجهة إلى مطار إسطنبول بتركيا.

وكان مطار مصراتة الدولي الخاضع تحت سلطة المليشيات المسلحة لحكومة السراج، أعلن في 14 مارس الماضي منع دخول الأجانب وذلك تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن تركيا تواصل تجنيد المرتزقة السوريين الذين تنقلهم إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المرتزقة السوريين في طرابلس بلغ تعدادهم نحو 4750 مرتزقا، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مرتزق.





