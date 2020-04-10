شركة الكهرباء تحذر من استمرار الوضع «المأساوي» للشبكة جراء استمرار قفل صمام خط الغاز بسيدي السائح

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، شروعها حاليًا في تغذية بعض وحدات التوليد بالوقود الخفيف والثقيل في محاولة لإعادة الكهرباء للمنطقتين الغربية والجنوبية، لكنها حذرت من استمرار «الوضع المأساوي» للشبكة إلى حين فتح صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن قفل صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح المغذي لبعض وحداث التوليد بالمنطقة الغربية، أدى إلى خروج العديد من وحدات التوليد وفقد ما قيمته 1000 ميغاوات وتسبب في إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي.

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وأكد البيان أن فصل صمام خط الغاز تسبب كذلك في عدم استقرار الشبكة الكهربائية وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية، إلى جانب طرح اللجوء لطرح أحمال يدوي لساعات طويلة في بعض المناطق الأخرى حفاظًا على سلامة واستقرار الشبكة من الانهيار، محذرة من بقاء الوضع المأساوي للشبكة إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي كما هو معتاد.

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