تجهيز مستشفى ميداني لمواجهة فيروس كورونا بأجدابيا

أكدت بلدية أجدابيا، اليوم الجمعة، أن اللجنة المكلفة من قبل الجيش الوطني، باشرت توريد المعدات للبدء في تجهيز المستشفى الميداني بمقره الواقع في عيادة بوشعلة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي، قال مدير المستشفى الميداني، مجدي الحصادي، إنه لا تزال تتوارد دفعات من الأجهزة والمعدات من أجل تجهيز المستشفى الميداني، بأجهزة طبية حديثة، وذلك من أجل تقديم الخدمات الصحية جيدة للمصابين بالفيروس.

ولفت إلى أن ذلك جاء بعد صدور التعليمات من القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خلفية حفتر، بإنشاء مستشفيات ميدانية عسكرية، موضحا أن الاختيار وقع على عيادة بوشعلة لتكون مقرا للمستشفي الميداني لما تمثله من موقع استراتيجي هام ومناسب .

وأضاف الحصادي، إنه يشكر القيادة العامة للقوات المسلحة ولرئيس المجلس التسييري لبلدية أجدبيا واللجنة الفرعية على تذليل العراقيل والصعاب، وللكتيبة 166 والأجهزة الأمنية على تعاونهم في تأمين المدينة.