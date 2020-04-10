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العباني : أبناء ترهونة لا يرهبهم أزيز الخرد التركية المسيرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

10 April, 2020

أكد عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، أن لا أحد يقدر على منع أبناء مدينة ترهونة من الموت فداء للوطن، لافتا إلى أن أبناء مدينة ترهونة يفضلون الموت من أجل طهارة أرضهم مما وصفه بـ “الرجس والدنس”. 

وقال العباني، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” ردا على استمرار قصف الطيران المسير التركي للمدينة، “التراهين الذين أودع الله فيهم الشجاعة والكرم، يفضلون الموت من أجل طهارة أرضهم ونقائها من الرجس والدنس، لا ترهبهم ولا تخيف أطفالهم ولا تزعج شيوخهم أزيز الخرد التركية المسيرة، ولا يركعهم التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والمعدات الطبية، أما الوقود والغاز فهو ترف عند التراهين، إنه الوله والعشق والحب لليبيا، لا أحد يستطيع منعنا نحن التراهين من الموت دون أرضنا وعرضنا، والموت دفاعا عن ليبيا ليس بجديد علينا فهو شرف لنا،، ونحن في انتظار من ثكلته أمه”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يا الفاسد بما ان تراهنة يعيشون في هذه النعم تفضل تعإلى ترهونة تعيش معهم هذه النعمة تعطي تراهنة قدوة تكون معهم في الجنة ترهونة حفتر الاولاد أيضا يجب يعيشوا هذا النعيم لا ان يعيش فنادق طبرق والشيرتون بنغازي فنادق القاهرة ابوظبي لعنة الله عليك وعلى لحيتك نجسة

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