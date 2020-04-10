العباني : أبناء ترهونة لا يرهبهم أزيز الخرد التركية المسيرة

أكد عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، أن لا أحد يقدر على منع أبناء مدينة ترهونة من الموت فداء للوطن، لافتا إلى أن أبناء مدينة ترهونة يفضلون الموت من أجل طهارة أرضهم مما وصفه بـ “الرجس والدنس”.

وقال العباني، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” ردا على استمرار قصف الطيران المسير التركي للمدينة، “التراهين الذين أودع الله فيهم الشجاعة والكرم، يفضلون الموت من أجل طهارة أرضهم ونقائها من الرجس والدنس، لا ترهبهم ولا تخيف أطفالهم ولا تزعج شيوخهم أزيز الخرد التركية المسيرة، ولا يركعهم التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء والمعدات الطبية، أما الوقود والغاز فهو ترف عند التراهين، إنه الوله والعشق والحب لليبيا، لا أحد يستطيع منعنا نحن التراهين من الموت دون أرضنا وعرضنا، والموت دفاعا عن ليبيا ليس بجديد علينا فهو شرف لنا،، ونحن في انتظار من ثكلته أمه”، بحسب تعبيره.