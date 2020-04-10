ألفا دولار.. أنهت حياة المرتزق السوري “الأطرش” في معارك وادي الربيع

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل مقتل المرتزق السوري عبد الباسط ملدعون خلال المعارك ضد الجيش الليبي في طرابلس.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”الساعة 24″ اليوم الجمعة، أن المرتزق “ملدعون” يعرف بين المرتزقة بـ”الأطرش”، وهو في العقد الخامس من العمر، وولد ونشأ في بلدة “بسامس”، في منطقة أريحا، بمحافظه إدلب السورية.

وأشارت المصادر إلى أن المرتزق “الأطرش” انضم إلى المليشيات المسلحة في سوريا للقتال ضد الجيش العربي السوري، قبل أن يلتحق بمليشيا “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا.

وأوضحت المصادر أن المرتزق “الأطرش” قدم وافق على الانتقال من سوريا إلى ليبيا لقتال الجيش الليبي مقابل ألفي دولار شهريا، على أن يستلم المبلغ من حكومة فائز السراج.

وتابعت المصادر أن المرتزق “الأطرش” انتقل إلى العاصمة طرابلس في ديسمبر 2019، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور وادي الربيع، إلى أن قتل مساء الاثنين الماضي”.

جدير بالذكر أن فائز السراج اعترف في يناير الماضي بدفع أجور المرتزقة السوريين من أموال الدولة، لقتال الجيش الليبي، ما دفع القبائل الليبية إلى إغلاق النفط.

وارتفعت حصيلة قتلى المرتزقة التي نقلتهم تركيا إلى ليبيا لدعم مليشيات السراج وقتال القوات المسلحة العربية الليبية، في الأسبوعين الأخيرين، في وقت خسرت فيه المليشيات المسلحة عددا من تمركزاتها في العاصمة، وعدد من المدن من بينها رقدالين والجميل.