

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2020

أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، الجمعة، أن الشبكة العامة فقدت ما قيمته 1000 ميغاوات جراء إغلاق صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح، وتوقف بعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية.

وأضاف التكوري، أن هناك عجز كبير في قدرة الشبكة، لافتا إلى عزل بعض المناطق من التغذية الكهربائية بالكامل ، وبين أن الشركة ستقوم بتغذية بعض المناطق لثلاث ساعات فقط .