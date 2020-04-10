الحكومة الليبية تدعو العالقين في مصر إلى التواصل مع مندوبيها

القاهرة-العنوان

دعت الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية، والذين غادرو ليبيا اعتبارًا من مطلع شهر يناير الماضي إلى ضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح.

وفي بيان لها عبر فيسبوك نشرت الحكومة أرقامًا تسهل للمواطنين العالقين مهمة التواصل مع مندوبي الحكومة في مصر، وحددت الحكومة للعالقين في القاهرة الاتصال عبر الرقمين: إبراهيم محمد سالم، هاتف رقم : 01065938856، الشيباني محمد الأصيبعي، هاتف رقم : 01030507979.

وأما العالقين في مطروح عليهم التواصل مع صلاح محمود، هاتف رقم: 01276324434