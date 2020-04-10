 سيالة يبحث مع بوقادوم الموقف من عملية إيريني وجهود مواجهة كورونا

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، عملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إيريني، إلى جانب أليات التنسيق لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الليبي، فقد أبدى الوزير الجزائري تفهم حكومة بلاده لموقف حكومة الوفاق بضرورة أن “تشمل هذه الخطة مراقبة الحدود البرية الليبية مع مصر إضافة إلى مراقبة الأجواء في المنطقة الشرقية.”

وأشار البيان إلى أن موقف الوزير الجزائري “جاء في ضوء التقارير الأممية التي تفيد بدخول شحنات عسكرية من معدات وغيرها قادمة من دولة الإمارات” لدعم الجيش الوطني الليبي، “وهو ما يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.”

كما تطرق الاتصال بين الوزيرين “إلى آليات التنسيق الكامل بين البلدين لمجابهة فيروس كورون» المستجد والخطوات المتبعة في كلا البلدين للحد من انتشاره.”

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