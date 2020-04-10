ليبيا: المجلس العسكري نالوت يسحب جميع كتائبه وسرياه من النقاط الحدودية مع تونس

أعلن المجلس العسكري نالوت التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني أن قام بسحب جميع كتائبه وسراياه من كافة النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية “والممتدة لمسافة 450 كيلو متر والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت.”

وفي بيان رسمي، قال المجلس العسكري نالوت، إن قراره يأتي “لعدم تلقيه الدعم اللازم من الجهات المسؤولة في الدولة، رغم إجرائه مراسلات عده مع رئاسة الأركان العامة، ووزارتي الدفاع والداخلية، ومصلحة الجمارك،” لافتًا إلى أن “تلك المراسلات لم تجد آذانا صاغية.”

المصدر: وكالة نوفا الإيطالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية