بالصور| عزل سكان شارع الحالة المصابة بفيروس كورونا في بنغازي

بنغازي-العنوان

عقب إعلان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا عن أول حالة مصابة في بنغازي، قامت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات الاحترازية بعزل شارع الحالة المصابة وتنفيذ الحجر الصحي المنزلي الإجباري.

جاء ذلك بناء على تعليمات مباشرة من عضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا – وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

يشار إلى أن احتياجات سكان الشارع الواقع بمنطقة السلماني يتم توفير المواد الأساسية لهم بشكل يومي تحت إشراف جمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي، ولضمان عدم تفشي الفيروس يتم وضع احتياجات السكان أمام المنازل.