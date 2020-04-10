تمكنت إدارة عمليات الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية من إخماد الحريق الذي شب بميناء طرابلس البحري منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،إن ذلك تم بمشاركة فرق الاطفاء والطوارئ بهيئة السلامة الوطنية بقسم (طرابلس – سوق الجمعة) بفرع الهيئة بالمنطقة الغربية.
ولم توضح الوزارة في بيانها ،أسباب اندلاع الحريق، فيما يبدو من الصور التي نشرتها أن الحريق كان كبيرًا، حيث ازدحم الميناء بعمال الإطفاء إلى جانب سيارات المطافئ.