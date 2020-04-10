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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2020

تمكنت إدارة عمليات الإطفاء بهيئة السلامة الوطنية من إخماد الحريق الذي شب بميناء طرابلس البحري منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ،إن ذلك تم بمشاركة فرق الاطفاء والطوارئ بهيئة السلامة الوطنية بقسم (طرابلس – سوق الجمعة) بفرع الهيئة بالمنطقة الغربية.

ولم توضح الوزارة في بيانها ،أسباب اندلاع الحريق، فيما يبدو من الصور التي نشرتها أن الحريق كان كبيرًا، حيث ازدحم الميناء بعمال الإطفاء إلى جانب سيارات المطافئ.