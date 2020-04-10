الوفاق تعلن عن “بروتوكول علمي” لعودة العالقين بالخارج

اجتمعت اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة كورونا في مدينة طرابلس مع وزير الصحة بحكومة الوفاق لوضع خطة أسمتها بالعلمية لعودة الليبيين العالقين بالخارج ، فيما تتفاقم معاناتهم في ديار الغربة وسط الخوف من الإصابة وتردي أحوالهم المادية والمعنوية.

وأشارت اللجنة إلى أنها وضعت ما اسمته “بروتوكولا علميا لعودة العالقين بالخارج ” وقالت إنه “يضمن الموازنة بين عودتهم لأرض الوطن ودفع معاناتهم وحماية المجتمع الليبي من الجائحة في ظل التحديات التي تواجه النظام الصحي في ليبيا “.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة كورونا التابعة للحكومة الليبية قد أجلت خطوة إعادة المواطنين العالقين في الخارج بعد تسجيل أول حالة إصابة في بنغازي، ولم تحدد موعداً محدداً لإعادتهم.

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