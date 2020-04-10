الفيتوري: العلاقات الليبية السورية يجرى إعادة تنشيطها

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، مقاله الأسبوعي للحديث عن العلاقات الليبية- السورية ومحالة إعادتها إلى سابق عهدها.

وقال الفيتوري عندما اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى في فبراير الماضي أن حكومته أرسلت مرتزقة سوريين إلى ليبيا كان يؤكد فقط ما كان معروفًا بالفعل. وقد أشار خبراء ومعلقون في الشؤون الليبية بالفعل إلى هذه الحقيقة. ومن المنطقي أيضًا أن يرسل مقاتلين سوريين موالين له بدلاً من المخاطرة بجنوده.

وبالطبع يبرر أردوغان دعمه العسكري لحكومة الوفاق الوطني المحاصرة من خلال الاتفاق الأمني الغامض الذي وقع عليه مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس في 27 نوفمبر 2019. وفي مقابل المساعدة العسكرية ضد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وافقت أنقرة على توقيع صفقة بحرية أخرى مثيرة للجدل مع حكومة الوفاق الوطني تسمح لها برسم حدودها البحرية المطالب بها. وطعنت مصر وقبرص واليونان في شرعية الصفقة البحرية بزعم أنها تنتهك مناطقها الاقتصادية البحرية.

ومن خلال إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا إعادة أردوغان تنشيط طريق قديم من المقاتلين والأسلحة ولكن في الاتجاه المعاكس. وشارك مرتزقة ليبيون -معظمهم من الجهاديين- في الحرب الأهلية السورية منذ عام 2011 وأوائل عام 2012. للوصول إلى سوريا كان عليهم المرور عبر تركيا. وقام مهدي الحاراتي وهو جهادي ليبي إيرلندي معروف بتأسيس وقيادة كتيبة الأمة التي قاتلت إلى جانب مجموعات مختلفة بما في ذلك الجيش السوري الحر في سوريا. والحاراتي الذي عمل لفترة وجيزة في منصب عمدة طرابلس وقيل إنه التقى بالرئيس أردوغان كان لديه وصول غير محدود عبر تركيا من حيث قام بتهريب المقاتلين والأسلحة. وفي الواقع كان تجنيد المقاتلين الليبيين الشباب للجبهة السورية عام 2012 سراً في طرابلس. وأعاد أردوغان تنشيط الطريق نفسه فقط ولكن في الاتجاه المعاكس.

يبدو أن العلاقة بين الصراعين في سوريا وليبيا قد انهارت مع استمرار النزاع السوري وأصبحت ليبيا نفسها مرة أخرى نقطة ساخنة بعد الهدوء المخادع لعام 2012. ولكن مع زيادة الدور التركي والروسي في سوريا سعت كل من موسكو وأنقرة لاستخدام الصراع في ليبيا كبطاقة تفاوضية محتملة. وتدعم موسكو علنا الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بينما تحاول أنقرة إبقاء حكومة الوفاق الوطني في السلطة بعد أن شن الجيش الوطني الليبي هجومه للاستيلاء على العاصمة قبل عام. وقد ربط هذا أيضًا إراقة الدماء في كل من ليبيا وسوريا حيث سلط الضوء على دور روسيا وتركيا في الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا وزاد من أدائها. وهذا يفسر جزئياً سبب تمكن موسكو وأنقرة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال محادثاتهما في يناير من هذا العام مهما كان هش وقف إطلاق النار هذا.

وفي الآونة الأخيرة تحاول الحكومة الليبية المؤقتة ومقرها شرق ليبيا وتدعم الجيش الوطني الليبي ولكن لم تعترف بها أي دولة أخرى الاستفادة من العلاقة السورية بطريقتها الخاصة. وزار وفد من الحكومة المؤقتة لشرق ليبيا دمشق الأسبوع الماضي والتقى بالرئيس بشار الأسد وأعاد فتح السفارة الليبية في دمشق التي أغلقها المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق عام 2012.

وعبد الهادي الحويج وزير خارجية شرق ليبيا قال إن ليبيا وسوريا تحاربان “عدو واحد” تركيا، قبل أن يضيف أن “أعدائنا وأعدائنا … هم الذين يبيعون ليبيا للمستعمرين، وخاصة الأتراك” في إشارة إلى صفقة الأمن البحري والبحري مع تركيا.

وقام حفتر بنفسه بزيارة سورية سراً في وقت سابق من مارس، وقام بجولة في جزء من الخطوط الأمامية جنوب إدلب والحدود السورية مع الدولة الصهيونية. وبثت وسائل الإعلام المتحالفة معه مقاطع فيديو عن الزيارة دون ذكر موعد حدوثها بالضبط. ومن المثير للاهتمام أن حفتر لم يلتق بالرئيس الأسد أو إذا لم يذكر ذلك. وقد تم عرضه فقط في اجتماعات مع كبار جنرالات سوريا. ومن غير الواضح ما الذي أراد حفتر تحقيقه من خلال هذه الزيارة ولكن كانت هناك تقارير عن وصول خبراء عسكريين سوريين إلى شرق ليبيا لدعم الجيش الوطني الليبي. وقد نفى الجيش الوطني الليبي هذه التقارير.

ومن الواضح أن دور تركيا في كلا البلدين قد نوقش كما أكد عبد الهادي الحويج الذي جاءت زيارته بعد حفتر. إن الصلة السورية بالنزاع الليبي راسخة الآن على الأقل في غرب ليبيا.

ومع ذلك من غير المرجح أن تفيد العلاقة السورية بشكل مباشر جهود حفتر للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني لكنها تساعد بشكل غير مباشر. كلما زادت المعلومات التي يرغب الجيش السوري والمخابرات في مشاركتها مع الجيش الوطني الليبي حول عمل الجماعات المسلحة كلما زادت البصيرة التي يمنحها للجيش الوطني الليبي. ويضم تحالف المليشيات المسلحة التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني مقاتلين ليبيين وأجانب سابقين قاتلوا في سوريا.

ومع ذلك من المرجح أن يكون للأدوار السائدة لكل من موسكو وأنقرة في سوريا آثار جانبية في ليبيا مما يزيد من تعقيد الوضع المعقد بالفعل هناك. وتراجعت كل من روسيا وتركيا عن الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين في 19 يناير والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية. أي تسوية في ليبيا الآن غير مرجحة ما لم تمنحها كل من موسكو وأنقرة الضوء الأخضر. من غير المحتمل أن يحدث هذا ما لم يجد كل من بوتين وأردوغان أرضية مشتركة لضمان تسوية طويلة الأمد لخلافاتهما في سوريا أولاً.

وعندما تفشل موسكو في سوريا فمن المرجح أن تسعى لتحقيق مكاسب على الأقل سياسيًا في ليبيا من خلال وكلائها. كلما استمر هذا الوضع كلما ازداد تداخل الصراعين وصعوبة حلهما.