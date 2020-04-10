رئيس بلدي قصر بن غشير: المليشيات تستهدف المدنيين وتدمر ممتلكاتهم لثنيهم عن مساندة الجيش

واصلت المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريون قصف الأحياء المدنية في منطقة قصر بن غشير اليوم الجمعة، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المواطنين الأبرياء، وتشريد الأسر والأطفال، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد لمواجهة جائحة كورونا.

بدورهم، أكد حكماء قصر بن غشير وقوفهم ومساندتهم اللا محدودة للقوات المسلحة العربية الليبية، مشددين على أن استهداف المليشيات لهم لن يثنيهم عن دعم القيادة العامة والمشير أركان حرب خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة في تحرير كل شبر من أرضنا، وبناء الدولة التي يسعى لها كل ليبي شريف في جميع بقاع الأرض.

من جانبه، قال رئيس المجلس البلدي بقصر بن غشير الدكتور لطفي الكبير، لـ”الساعة 24″، إن المليشيات التي تسعى لخراب الوطن وعاثت في البلاد الخراب، تسعى باستهدافها للمدنيين البعيدين عن محاور القتال، لتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم، في محاولة منهم لثنيهم عن مساندتهم للقوات المسلحة.

وأوضح الكبير أن القصف طال مناطق بير التوتة وفندق الشريف والرملة، واستهدف الأحياء والمزارع السكنية البعيدة عن محاور القتال، مشيرا إلى أن سكان المناطق الواقعة تحت القصف عادوا إليها بعد تحرير القوات المسلحة لها وتأمينها بالكامل، في محاولة لتعطيل الحياة الطبيعية التي سادت هذه المناطق مرة أخرى.

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>>«الأمم المتحدة» تطالب إوروبا بإنقاذ الليبيين المهاجرين من البحر المتوسط

>>«الأمم المتحدة» تدعو أوروبا لإنهاء أزمة طالبي اللجوء من ليبيا

دعت الأمم المتحدة، دولا أوروبية إلى إنهاء معاناة طالبي اللجوء الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، وعدم إعادتهم إلى ليبيا لضمان سلامتهم.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي أكد مغادرة ستة قوارب على الأقل السواحل الليبية منذ بداية أبريل الجاري وعلى متنها قرابة خمسمائة مهاجر غير نظامي وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وقال دوجاريك، إن العديد من الدول الأوروبية شددت سيطرتها على حدودها في محاولة لاحتواء وباء كورونا، مشددا على ضرورة أن تتماشى تدابير مكافحة الوباء مع مبادئ القانون الدولي، على أن تمنح الأولوية لحماية الناس الأكثر ضعفا.

وقالت المنظمة الإنسانية (Sos Mediterranèe) غير الحكومية، إن المهاجرين يواصلون الفرار من ليبيا على متن قوارب مهترئة، وبإغلاق الموانئ أمامهم، سنتركهم ليكونوا ضحية للغرق، في عرض البحر المتوسط.

وكتبت منظمة (Sos Mediterranèe) غير الحكومية في تغريدة على موقع “تويتر”، نشرتها وكالة “أكي” الإيطالية، أنه بعد قرار الحكومة حظر الهبوط في الموانئ الإيطالية، فإن أزمة كوفيد 19 تزداد حدّة ونحن نفهم الوضع الصعب للغاية الذي تواجهه دول أوروبية عديدة، ومع ذلك فإن بعض القرارات المتخذة تتعارض وواجب إنقاذ الأرواح بحراً في منطقة وسط المتوسط.

وذكرت المنظمة أن حكومات أوروبية عديدة أعلنت أنها لا تريد تسهيل إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، أو أن سفن المنظمات غير الحكومية يجب ألا تقوم بعمليات إنقاذ في الوقت الحاضر، وفي الأيام القليلة الماضية، جعل مرسوم غير مسبوق، الموانئ الإيطالية غير آمنة”، لرسو المهاجرين.