«الأمم المتحدة» تطالب إوروبا بإنقاذ الليبيين المهاجرين من البحر المتوسط

دعت الأمم المتحدة، دولا أوروبية إلى إنهاء معاناة طالبي اللجوء الذين جرى إنقاذهم في البحر المتوسط، وعدم إعادتهم إلى ليبيا لضمان سلامتهم.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الذي أكد مغادرة ستة قوارب على الأقل السواحل الليبية منذ بداية أبريل الجاري وعلى متنها قرابة خمسمائة مهاجر غير نظامي وفق تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

وقال دوجاريك، إن العديد من الدول الأوروبية شددت سيطرتها على حدودها في محاولة لاحتواء وباء كورونا، مشددا على ضرورة أن تتماشى تدابير مكافحة الوباء مع مبادئ القانون الدولي، على أن تمنح الأولوية لحماية الناس الأكثر ضعفا.

وقالت المنظمة الإنسانية (Sos Mediterranèe) غير الحكومية، إن المهاجرين يواصلون الفرار من ليبيا على متن قوارب مهترئة، وبإغلاق الموانئ أمامهم، سنتركهم ليكونوا ضحية للغرق، في عرض البحر المتوسط.

وكتبت منظمة (Sos Mediterranèe) غير الحكومية في تغريدة على موقع “تويتر”، نشرتها وكالة “أكي” الإيطالية، أنه بعد قرار الحكومة حظر الهبوط في الموانئ الإيطالية، فإن أزمة كوفيد 19 تزداد حدّة ونحن نفهم الوضع الصعب للغاية الذي تواجهه دول أوروبية عديدة، ومع ذلك فإن بعض القرارات المتخذة تتعارض وواجب إنقاذ الأرواح بحراً في منطقة وسط المتوسط.

وذكرت المنظمة أن حكومات أوروبية عديدة أعلنت أنها لا تريد تسهيل إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في عرض البحر، أو أن سفن المنظمات غير الحكومية يجب ألا تقوم بعمليات إنقاذ في الوقت الحاضر، وفي الأيام القليلة الماضية، جعل مرسوم غير مسبوق، الموانئ الإيطالية غير آمنة”، لرسو المهاجرين.