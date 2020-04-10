شلوف يكشف لبوابة إفريقيا خلفيات الأزمة بين السراج و الكبير

سلط الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، الضوء على السجال الذي تشهده الساحة الليبية بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وقال شلوف، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “في إطار السجال المتواتر بين السراج، والكبير حول من الأحق منهما في غنائم المال الليبي العام بعد شح الموارد وإغلاق النفط، خرج السراج الذي كان سابقا يحرص على إظهار نفسه كشخصية دبلوماسية ليستخدم أسلوب الهجوم المباشر وغير المباشر على حلفاء الأمس، فانطلق يتهم الكبير دون أن ينتبه أنه يفضح علاقته والكبير بالصرف على الميلشيات والسكوت عن النهب الممنهج للمال العام واحتكار الاعتمادات، كما هاجم القنوات التي كان يخرج فيها ويسميها حاملة الطائرات والسلاح النووي، ليصفها بأنها تشق الصف وتمارس أعمال الخيانة وأن الخارجين عليها من المخمورين والمتعاطين للمؤثرات العقلية. في ذات الوقت الذي تجاهلت هذه القنوات كلمته ولم تذعه مباشرة على شاشاتها، وكأننا نشاهد عينا وحيا المثل القديم الذي يتحدث عن أن اللصوص الذين لم يفتضحوا وهم يسرقون فضحوا أنفسهم وهم يعتركون على اقتسام سرقاتهم”، بحسب تعبيره.

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