تكليف المتحدث السابق باسم عملية “فجر ليبيا” كمستشار إعلامي لصحة الوفاق 

طرابلس-العنوان

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، قراراً يقضي بتكليف “أحمد مفتاح هدية” مستشارا إعلاميا له في وزارة الصحة.

ودعا القرار الصادر عن وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إلى ضرورة العمل به من تاريخ صدوره، مطالبا المخاطبين بأحكامه اتخاذ إجراءات تنفيذه.

يشار إلى أن أحمد هدية كان قد تولى صفة المتحدث الرسمي باسم مليشيات عملية فجر ليبيا التي انطلقت في عام 2014، وتولي كذلك الغرفة الإعلامية لعملية البنيان المرصوص في مدينة سرت، وهو من المتشددين لصالح المجموعات المسلحة التي تواجه الجيش الوطني في طرابلس.