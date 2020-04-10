«الصحة الليبية» تجهز مستشفى الجغبوب العام لمواجهة وباء كورونا

سلمت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، مستشفى الجغبوب العام، أسرة عناية فائقة وأسرة إيواء ومستلزمات طبية خاصة للحجر الصحي، في إطار الاستعدادات لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب إيجاز صادر عن وزارة الصحة، فإنه وقع الاختيار في وقت سابق على مدرسة القرآنية لتجهيزها كمقر للحجر الصحي في الجغبوب، حيث بدأ فريق المهندسين في البلدية تهيئة المكان ليكون مستعدا لأي طارئ.

وبدأت وزارة الصحة، في 27 مارس الماضي، إرسال المستلزمات الوقائية لمجابهة الوباء إلى 17 بلدية هي: “الجغبوب، وطبرق، ودرنة، والقبة، والأبرق، وشحات، والبيضاء، وساحل الجبل، والمرج، وجردس العبيد، وقمينس، وزويتينة، وأجدابيا، وسلوق، وخليج السدرة، وإجخرة، وسرت”.