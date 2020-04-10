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مشايخ ترهونة: قصف طيران أردوغان المعتوه لمدينتنا يكشف فشل الوفاق الذريع في تحقيق أي نصر على الأرض

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة في بيان لهم أمس الخميس أن ما يقوم به الطيران التركي من قصف واستهداف علني للمدنيين في بيوتهم بالمدينة دليل على فشلهم الذريع في تحقيق أي نصر على الأرض وفقدانهم للسيطرة على عقولهم التي عشعش فيها الوهم والضلال.

المجلس أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على مشروعية معركة القوات المسلحة في استعادة الوطن وتحريره من بؤر الإرهاب والمرتزقة الأتراك وأذنابهم،.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يمارس سياسة ازدواجية المعايير  تجاه الملف الليبي ويعمل على نهج سياسة المماطلة في إطالة أمد الأزمة ولم يحرك ساكنا تجاه العدوان المباشر لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بـ المعتوه” على ليبيا.

وأضاف المجلس:”إن قصف الأتراك للمدنيين في مدينة ترهونة يعيد للأذهان تاريخ الأتراك وإرثهم البغيض ويؤكد للشعب الليبي عامة أن ما يسمى بالثوار لا يعدو كونهم مليشيات ولاءاتها وقياداتها في تركيا وجميع من يدور في فلكهم من حكومة وساسة جميعهم بيادق للأتراك”.

وتابع:”إن المعركة اليوم تتطلب وعيا بأهميتها وقيمتها الوطنية قبل كل شيء إن أهلكم في ترهونة يزدادون ثباتا وصلابة  لأنهم يؤمنون بقيمة وأهمية المعركة التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية وهم على يقين تام بأن الثمن ليس زهيدا حتى يتحقق النصر”.

مشايخ وأعيان ترهونة إختتموا بيانهم بالقول:”إن قبائل ترهونة منذو أكثر من عام وهي تقدم قوافل الشهداء والجرحى وتتحمل ضنك العيش وقلة الإمكانيات علاوة على الخطف والابتزاز  والتهديد والحصار كل هذا ومعنواياتهم تعانق السماء ،إن قصفكم لبيوتنا أيها الجبناء لن ينال من ثباتنا وصمودنا وعشم الوطن الغالي فينا ،وإن إعلامكم وأبواقكم وصفحاتكم أضحت منابر سخرية وكذب ودجل تحاولون عبثا من خلالها أن ترفعوا من معنويات أسر قتلاكم الذين وعدتموهم بوهم النصر إنكم بهذا أعلنتم عن هزيمتكم المؤكدة لدينا”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • رسالة إلى يهود القذاذفة وأتباعهم وأعوانهم وأنصارهم
    بفضل الله وفضل ثورة 17 فبراير كل يوم يمر على الشعب الليبي يتضح مدى حقد القذاذفة وأتباعهم وأعوانهم على الشعب الليبي .
    جميع أنواع الخراب والدمار والفساد والنهب والسرقة والسحر والشعوذة والذل والاهانة والحقد والحسد والبغضاء والكراهية والدعارة والنجاسة هي من أنجازات القذاذفة وأتباعهم وأعوانهم الذين مازالوا مصرين على تدمير الشعب الليبي وتخريب ليبيا كلما يحدق من خراب وفساد ودمار لليبيا ومؤسساتها وراءه القذاذفة وأتباعهم وأعوانهم وأنصارهم المنتشرين بكافة المؤسسات الدولة الليبية في السوس .
    الخراب ودمار ليبيا في الكهرباء والمياة والسيولة والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والدين والاخلاق والنفط ومنازل الضعفاء والفقراء والمحتاجين بعون الله نرى آيات الله فيكم في ترهونة والمقارحة والزنتان وورفلة والمشاشية والشرق في كل من يؤيد هذه العائلة اليهودية وهذا ليس بجديد عن القذاذفة وأتباعهم وأعوانهم وأنصارهم فهؤلاء حزب الشيطان وجنوده وووزائه وقضائه وحكامه واعوانه وأضداده وأهل اجناده وقعاده من العامة والخاصة يعملون تدمير ليبيا وشعبها.
    في نهاية هذه الرسالة فلن تقوم لكم قائمة وسترفعون بلاء الشعب الليبي كله أنتم وكل من يتحالف مع هذه العائلة الضالة وستدفعون ثمنه وهم وغم وخوف وأوبئة وأمراض وعذاب في الدنيا والأخرة بإذن الله.
    وأن غداً لناظرة لقريب

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