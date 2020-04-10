وزير مالية السراج: سنعمل على توطين مشاريع تنموية بالجنوب لتحريك عجلة الاقتصاد

زعم وزير المالية بحكومة فائز السراج فرج بومطاري أنه سيكثف التواصل لإقامة مشاريع تنموية في الجنوب الليبي، رغم عدم استجابة وزارته لصرف مرتبات الموظفين، وإهمال حكومته مساعدة الأهالي في الجنوب لمواجهة جائحة كورونا.

وعقد بومطاري اجتماعا برؤساء 14 بلدية في الجنوب الليبي أمس الخميس بمقر ديوان وزارته في طرابلس، والذي أوضحوا معاناة أهل الجنوب والأوضاع المعيشية القاسية في ظل جائحة الكورونا وتأخر صرف المرتبات.

ورفض بومطاري تحميله المسؤولية عما يعانيه الجنوب الليبي، ملقيا بها على محافظ مصرف ليبيا المركزي (المقال من قبل مجلس النواب) الصديق الكبير، مشيرا إلى تسبب الأخير في تعطيل تسييل المرتبات ومبلغ المليار دينار الذي تم تخصيصه لتنمية الجنوب السنة الماضية، والذي زاد من معاناة الجنوب، على حد قوله.

وقال بومطاري زاعما: “وزارة المالية سوف تولي الأولوية لتسييل مخصصات بلديات الجنوب، كما أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة وخاصة بلديات الجنوب”.

ورغم إهمال حكومته للجنوب على مدى السنوات الماضية، واصل وزير مالية السراج ادعاءاته: “سيتم تكثيف التواصل مع وزير التخطيط المفوض لضرورة توطين مشاريع تنموية تستوعب شباب الجنوب الباحثين عن العمل لتحريك عجلة الأقتصاد والتنمية بتلك المناطق، بما يكفل متطلبات العيش الكريم لأهله والحفاظ على أمن وأستقرار المنطقة”.

جدير بالذكر أن السراج قرر تخصيص نصف مليار دينار لمواجهة جائحة كورونا في جميع ليبيا، إلا أن المخصصات المالية منها للبلديات لم يتم صرفها بعد، فيما رفضت البلديات القابعة تحت سلطة مليشيات الوفاق استلام المبالغ التي اعتبرتها ضئيلة ولا تناسب حجم المسؤولية.

وتدور الاتهامات داخل جبهات “الوفاق” السياسية حول استيلاء مسؤولين بما تدعى وزارة الصحة بحكومة السراج، على الأموال المخصصة للمساعدات الموجهة إلى البلديات.

وفي الوقت نفسه، حرّض رئيس مكتب دعم السياسات العامة التابع للمجلس الرئاسي محمد إبراهيم الضراط، على قطع المساعدات المالية المخصصة لمواجهة كورونا عن البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الليبية، ومن بينها الجنوب الليبي.

وقال عضو مجلس النواب المقاطع عن مصراتة “الضراط” في خطاب، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، في وقت سابق، إن بلديات المنطقة الشرقية والجنوبية وبعض من بلديات المنطقة الغربية، مواقع للمرتزقة القادمة لمساندة المجرم (المشير أركان حرب خليفة) حفتر في حربه على العاصمة طرابلس (أوصاف تحاول جماعة الإخوان بها تشويه عملية تحرير طرابلس).

وأضاف الضراط: “ننصح ألا تصرف الميزانيات للمنطقة الشرقية والجنوبية وأيضا لبعض البلديات في المنطقة الغربية التي انحازت للمجرم (المشير أركان حرب خليفة) حفتر حتى تنجلي المعركة”.