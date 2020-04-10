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جماعة الإخوان المسلمين: يجب أن تقف الوفاق بصرامة مع حليفها التركي لرفض خدعة “إيريني” العسكرية

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين عماد الدين زهري المنتصر إن حكومة الوفاق في الأصل لا تعترض على عملية “إيريني” العسكرية التي أطلقها الإتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

المنتصر وفي تصريح لموقع “عربي 21″ المملوك لدولة قطر أمس الخميس أضاف:” الوفاق تطالب بضمان تطبيقها على كافة الأطراف، وطالما أن خروقات الدول الداعمة لحفتر للقانون الدولي والقرارات الأممية واضحة وموثقة على مدى ست سنوات فعلى الحكومة أن تتحمل تبعية موافقتها على العملية العسكرية الأوروبية”.

وأضاف:” كما أنه من غير المقبول أن تتظاهر هذه الحكومة بالتعجب أو الامتعاض عند استمرار وصول أسلحة لحفتر خاصة عبر الحدود المصرية التي يستحيل التحكم فيها”، حسب زعمه.

القيادي بجماعة الإخوان إختتم حديثه بالقول :”الآن إما أن تقف الوفاق بصرامة مع حليفها التركي في رفض خدعة إيريني أو أن تتحمل مجددا ثمن تخاذلها وتخبطها السياسي والدبلوماسي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اللهم اسالك في هذا اليوم ان تستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .

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  • مثل اى اخوانى متخلف عقليا يعيش فى اوهام لان اى واحد عنده ذرة عقل يعرف جيدا ان عملية ايرينى من اسمها السلام باليونانى تهدف لدعم الاتحاد الاوربى لليونان وقبرص من تهديدات اردوغان شرق المتوسط وتكسير عظامه تحت مظلة الفصل السابع من قرار لمجلس الامن اما الجيش الوطنى فالعالم كله يدعمه فى محاربته لارهابيين ومجرمين دوليين معروفين من دواعش وقاعدة ومن حق مصر ان تطلب الامر لحماية امنها القومى ان تتدخل مباشرة لدعم الجيش الوطنى ولن تفعل مثل المعتوه الذى يحتل ارض جيرانه فى سوريا والعراق بل تدخل ان طلب القائد الاعلى للجيش الليبى واعلى سلطة منتخبة فى البلاد ورئيس البرلمان ذلك ولن تتسلل مثل المعتوه الذى استدعى خائن وعميل ليبصم على شروطه دون اى حق فهو مرفوض من نواب الشعب ولم يؤدى اى قسم دستورى اصلا ويخالف اتفاق الصخيرات المنتهى الصلاحية الذى يجعل القرار بالتوافق بين جميع اعضاء المجلس الرئاسى وهو ما اثاره كبير لصوص المركزى من ان السراج لا يحق له الانفراد بالقرار وهو شهادة من اهل الشر ببطلان قرارات السراج وان اتفاق العار لا قيمة له وان الجيش الوطنى اامدعوم من الشعب والقبائل من حقه طبقا للقانون الدولى التصدى للاحتلال الغاشم

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