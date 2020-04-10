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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 April, 2020

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ،عقب اجتماع جمع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع عمداء أربع عشرة بلدية بالجنوب ،اليوم الجمعة ،أنها تنسق مع الجهات الأمنية المختصة لإرسال قافلة معدات طبية إلى الجنوب وتوزيعها على مختلف البلديات.

كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم يضم كلّا من شركة البريقة لاشراك عمداء البلديات في التوصل إلى حلّ عاجل للتنسيق الأمني وضمان سلامة السائقين وتأمين الطرقات لضمان استئناف تزويدات الوقود إلى مختلف المدن والقرى في الجنوب.

وقال صنع الله ،إن هذه المعدات ستساعد العاملين في القطاع الصحي على منع انتشار المرض. مشيرا إلى أن المؤسسة أنفقت ما يزيد على مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الصحة وتوفير المستلزمات الطبية.

وحضر الاجتماع كلّ من السيد مختار عبد الدائم، مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، والسيد عبد الحميد شتيوي عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، والسيد عبد الستار السنوسي، عميد بلدية الغريفة، والسيد عبد الرحمن محمد، عميد بلدية وادي عتبة، والسيد الجيلاني علي، عميد بلدية أبراك الشاطئ، والسيد أشرف خليفة، عميد بلدية بنت بية، والسيد ابراهيم الغول، عميد بلدية أدرى الشاطئ، والسيد مجدي أبوخزام، عميد بلدية القرضة الشاطئ، والسيد علي عكاشة، عميد بلدية وادي البوانيس، والسيد عليتن السلهاب عضو مكلّف بالمجلس البلدي أوباري، والسيد علي الطاهر، عميد بلدية مرزق، والسيد مصطفى عبد الرحمن، عميد بلدية مرادة، والسيد حسين شكي، عميد بلدية ربيانة، والسيد قوماني محمد، عميد بلدية غات، والسيد سعيد قريقنو، عميد بلدية الجفرة المكلف.