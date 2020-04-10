رداً على تصريحات الغرياني.. بلدية طرابلس المركز لم نستلم أي سيارات أو مزايا من وكيل وزارة الصحة

ليبيا – أكدت بلدية طرابلس المركز أن رئيس وأعضاء البلدية لم يتسلموا أي سيارات خاصة كهدية أو مزايا شخصية من أي جهة.

بلدية طرابلس أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أمس الخميس أنها إستلمت في وقت سابق من وزارة الصحة بحكومة الوفاق:” عدد 2 سيارات أطباء نوع هيونداي أكسنت،عدد 2 سيارات إسعاف نوع هيونداي إتش ون، عدد 2 سيارات تخزين نوع هيونداي إتش ون،عدد 2 هاتف نقال نوع نوكيا 130،عدد 4 خطوط هاتف مع رصيد،عدد 2 جهاز سامسونج تاب،عدد 2 جهاز قياس الضغط،عدد 2 سماعات طبية،عدد 2 مقياس حرارة عن بُعد،عدد 4 نظارات طبية،إضافة إلى عدد 12 بدلة و 10 علب مناديل معطرة، 3 علب قفازات،19 علبة كمامات”.

كما أشارت إلى أن عميد البلدية لم يتسلم سيارة نوع هيونداي سانتافي أو غيرها من وزارة الصحة كما هو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي ولم يكن من ضمن العمداء الحاضرين للإجتماع في الوزراة.

هذا وجاء بيان بلدية طرابلس المركز رداً على تصريح مفتي المؤتمر الوطني الصادق الغرياني حيث قال إن 48 بلدية طالبوا بإقالة وكيل وزارة الصحة الذي قام بإرسال رشاوى وسيارات فاخرة لهم لينطفئ كل شيء وتموت الشعارات.

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