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نائبة وزير الخارجية الإيطالي: ينبغي على إيطاليا وأوروبا إعادة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لا يعرف حدودًا أو لونًا للبشرة كما أنه لا يميز الآراء السياسية أو العقائد الدينية.

سيرينيو وفي خطاب كتبته لصحيفة “أفينيري” الإيطالية قالت:”لم نفهم من قبل مثل اليوم أننا جميعًا في نفس القارب وأنه لا أحد يستطيع إنقاذ نفسه بمفردة كما ذكرنا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس”.

وأضافت سيريني أنه من أجل ذلك :”لا يمكن لبلدنا عدم تلبية نداء الأمم المتحدة.. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناشد المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق نار عالمي و لإعادة إطلاق 17 هدفًا رئيسيًا للأمم المتحدة لعام 2030 في سياق الأزمة الجديدة”.

وتابعت سيريني أنه إذا تواصل إطلاق النار في مناطق النزاع فلن يتم فعل أي شيء لمواجهة انتشار فيروس كورونا،مضيفة: “نتحدث عن سياقات دمرتها الحرب بالفعل مع ملايين اللاجئين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم مع أنظمة صحية غير كافية على الإطلاق”.

وشددت سيريني على أنه ينبغي على إيطاليا وأوروبا إعادة إطلاق الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك أيضًا في ضوء الموافقة الأخيرة على المهمة البحرية الأوروبية الجديدة “إيريني” التي تهدف إلى مراقبة الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة تحت القيادة الإيطالية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • جائحة كورونا ارسلها الله لتقتص من حلف الناتو الذى دمر ليبيا بموافقة جائحة الدول العربية ايامها رغم ان امينها العام الصهيونى عمرو موسى كان قبلها بستة اشهر فى مؤتمر القمة العربية بسرت يضحك مع القذافى ثم باعه وحصل بعد ذلك على مكافأة نهاية خدمة 5 مليون دولار ثمن الخيانة وقطر التى اشترت تنظيم كأس العالم بالرشوة للكبار ومجلس الامن الظالم الذى فرض امعة ليحكم ليبيا رغم رفض نواب الشعب له ورغم انه لم يؤدى اى بمين دستورى ظل اربع سنوات يغتصب السلطة وينهب اموال الشعب وجلب مرتزقة ومحتل تركى فكان القصاص العادل ارسل الله المرسلات عرفا اى متتابعة بدأت من الصين العاصفات عصفا باقوى قوى على وجه الارض والناشرات نشرا تتنشر فى كل مكان بسرعة والمفرقات فرقا تفرق الدول عن بعضها والمدن والاحياء داخل الدول تفرقهم فرقا .فالتاليات ذكرا حيث نرى التقرب الى الله وتلاوة الذكر ليرحم الناس عذرا او نذرا فليس لديهم اى عذر بعد هذا الانذار لان وعد الله واقع نراه بالعين قال تعالى ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

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