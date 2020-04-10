نائبة وزير الخارجية الإيطالي: ينبغي على إيطاليا وأوروبا إعادة الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا – أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لا يعرف حدودًا أو لونًا للبشرة كما أنه لا يميز الآراء السياسية أو العقائد الدينية.

سيرينيو وفي خطاب كتبته لصحيفة “أفينيري” الإيطالية قالت:”لم نفهم من قبل مثل اليوم أننا جميعًا في نفس القارب وأنه لا أحد يستطيع إنقاذ نفسه بمفردة كما ذكرنا بابا الفاتيكان البابا فرانسيس”.

وأضافت سيريني أنه من أجل ذلك :”لا يمكن لبلدنا عدم تلبية نداء الأمم المتحدة.. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناشد المجتمع الدولي للتوصل إلى وقف إطلاق نار عالمي و لإعادة إطلاق 17 هدفًا رئيسيًا للأمم المتحدة لعام 2030 في سياق الأزمة الجديدة”.

وتابعت سيريني أنه إذا تواصل إطلاق النار في مناطق النزاع فلن يتم فعل أي شيء لمواجهة انتشار فيروس كورونا،مضيفة: “نتحدث عن سياقات دمرتها الحرب بالفعل مع ملايين اللاجئين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم مع أنظمة صحية غير كافية على الإطلاق”.

وشددت سيريني على أنه ينبغي على إيطاليا وأوروبا إعادة إطلاق الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا وذلك أيضًا في ضوء الموافقة الأخيرة على المهمة البحرية الأوروبية الجديدة “إيريني” التي تهدف إلى مراقبة الحظر على الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة تحت القيادة الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية