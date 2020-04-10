عمداء بلديات الجنوب لـ بومطاري: مركزي طرابلس يعرقل تسييل المرتبات والمليار دينار المخصصة لتنمية الجنوب

ليبيا – عقد وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري أمس الخميس إجتماعاً مع عدد من عمداء البلديات عن الجنوب.

بومطاري إستمع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المالية لمعاناة الجنوب والأوضاع المعيشية القاسية التي يتكبدها أهله خصوصًا في ظل جائحة الكورونا وتأخر صرف المرتبات.

وبدورهم،تطرق العمداء الى تعطيل مصرف ليبيا المركزي لتسييل المرتبات والمليار دينار الذي خصص لتنمية الجنوب بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السنة الماضية والذي زاد من معاناة الجنوب.

ومن جانبه،أكد بومطاري أن وزارة المالية سوف تولي الأولوية لتسييل مخصصات بلديات الجنوب كما إنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن كافة البلديات لا سيما الجنوب كما سيتم تكثيف التواصل مع وزير التخطيط المفوض لضرورة توطين مشاريع تنموية تستوعب شباب الجنوب الباحثين عن العمل ولتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بتلك المناطق بما يكفل متطلبات العيش الكريم لأهله والحفاظ على أمن وأستقرار المنطقة.

وطرح خلال هذا الاجتماع بشكل مفصل مشروع لائحة الايرادات المحلية وآليات التحصيل والانفاق وذلك في إطار تعزيز الحكم المحلي وتكسير قيود المركزية المقيته وصولا للتفعيل الأمثل لقانون الحكم المحلي كما نوقش قرار المجلس الرئاسي بشأن مخصصات البلدية لمواجهة خطر وباء الكورونا.

كما أبدى عمداء البلديات تخوفهم لعدم وصول تلك المبالغ والناجم من اطلاعهم على بعض المراسلات الصادرة من مؤسسات الدولة وفي هذا الصدد أكد الوزير بأن القرار المذكور وضع موضع التنفيذ وطمئن العمداء بأن هذه المبالغ في القريب العاجل جدا ستكون في الحسابات المصرفية للبلديات وطالبهم بضرورة التقيد والالتزام بأوجه الصرف المحددة بالقرار وأبدأ التعاون التام مع مؤسسات الدولة.

وفي الختام تم التأكيد على إستمرار التواصل الدائم للتغلب على كافة المشاكل والعراقيل حيث أكد عمداء البلديات بدعمهم وتعاضدهم مع حكومة الوفاق تحت مظلة مدنية الدولة.

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