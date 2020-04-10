السباعي لـ السراج: أين الميزانيات الفلكية التي كانت تنفق على صحة الوفاق منذ دخولك العاصمة

ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب المقاطع علي الساعي عن الميزانيات الفلكية التي كانت تنفق على قطاع الصحة التابع لحكومة الوفاق منذ دخول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحكومته إلى العاصمة طرابلس.

السباعي لفت في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الخميس إلى لقاء السراج أمس الأول الذي قال فيه بأنّ محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير أغلق عليهم المنظومة والعملة الأجنبية في وقت انتشار فايروس كورونا وأن حكومته بحاجة إلى استيراد المستلزمات الطبية ونحو ذلك.

وأضاف:”أين الميزانيات الفلكية التي كانت تُنفق على قطاع الصحة منذ دخول السّراج وحكومته إلى طرابلس؟ أربع سنوات من الميزانيات الضخمة تضخ على قطاع الصحة”.

عضو البرلمان المقاطع إختتم بالقول:”أين آثار تلك الميزانيات على المستشفيات والمستلزمات الطبية والأطباء والممرضين ونحو ذلك؟ لن يحدث أي أثر إيجابي في قطاع الصحة اطلاقا فالمطلوب اذا المال..والمال..والمال”.

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