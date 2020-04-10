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بالصور | وكالة الأنباء التركية تعلن عن إرسال أنقرة لمساعدات طبية إلى العسكريين الأتراك في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أرسلت تركيا اليوم الجمعة مساعدات طبية إلى ليبيا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية التي تصدر باللغة الانجليزية وتغريدة لوزارة الدفاع التركية التي تصدر بنفس اللغة :” تم إرسال الإمدادات الطبية بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كجزء من التدابير الاحترازية ضد مرض “كوفيد 19”.

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وأشار البيان المقتضب الذي نشرته الوكالة إلى أنه تم إرسال الإمدادات الطبية إلى “إخواننا الليبيين وفرق التعاون والمستشارين العسكريين الأتراك المتواجدون بالمنطقة في ليبيا”.

ونوهت الأناضول إلى أن تركيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مساعدات طبية إلى دول البلقان وكذلك إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، ودول أخرى.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • كفاية كذب اى مساعدات ارسلها لاسبانيا وهو من نهب المعدات القادمة من الصين لاسبانيا وهو اصلا فى حاجة لمن يساعده بعد انتشار المرض عنده بسرعة وصل العدد اليومى للاصابة اكثر من اربعة الاف ولو استمر سيدخل نادى المائة اصابة قريبا وربما المنافسة على المركز الاول او الثانى عالميا

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