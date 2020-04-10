السفارة الليبية لدى الأردن: نسعى لإعادة 451 مواطنا إلى أرض الوطن

أكد القسم القنصلي بالسفارة الليبية لدى الأردن، الجمعة، قيام السفارة بـ«الاجراءات اللازمة»؛ لتأمين عودة المواطنين الليبيين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن وعددهم 451 مواطنًا.

وقال القسم القنصلي في بيان منشور على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاتصالات جارية مع السلطات الأردنية لإعادة 255 مواطنًا إلى بنغازي و196 مواطنًا إلى طرابلس.

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وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أعلنت في مارس الماضي، توزيع السفارة الليبية في الأردن والملحقية الصحية لدى المملكة، مبالغ مالية قدرها 500 دولار على عدد من أبناء الجالية الليبية، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد. كما شكلت السفارة لجنة طوارئ وأزمات لحصر وتقصي للجالية الليبية المقيمة في الأردن بالكامل لوقايتهم ضد الفيروس.

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