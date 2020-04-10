أردوغان يتصدق على «حكومة السراج».. شحنة مساعدات تركية تتضمن مستلزمات طبية لمكافحة الوباء تصل إلى «مصراتة»

للتغطية على جرائمهما في ليبيا ونقلها للمرتزقة السوريين، أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، إرسالها مستلزمات طبية لحكومة الوفاق، قالت إنها بغرض دعم مجابهة جائحة كورونا المستجد، متجاهلة أزمة شعبها في مواجهة الوباء الذي تفشى بشكل كبير في المدن التركية، رغم أن أعداد المصابين قفزت إلى أرقام كبيرة خلال وقت قصير منذ إعلانها تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس.

وفي إيجاز صحفي مقتضب، قالت السفارة التركية في طرابلس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تركيا أرسلت إلى ليبيا مستلزمات طبية للدعم في مجابهة جائحة كورونا المستجد، زاعمة:” نحن نقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق”.

وقالت مصادرنا، إن شحنة المساعدات التركية التي تحتوي على مستلزمات طبية قد وصلت إلى مديمة مصراتة.

المحاولات التركية التي زعمت فيها أنها تدعم حكومة الوفاق بالمستلزمات الطبية لمكافحة وباء كورونا، جاءت وسط ارتفاع حالات الإصابة في شعبها التي تجاوزت 42 ألف مصاب فضلا عن الوفيات التي قارب على ألف حالة، بما يشير أنها تحاول التغطية على جرائمها في ليبيا وقتل الأبرياء بالطيران المسير والمرتزقة السوريين التي فاقت تفشي كورونا، فضلا عن التقارير التي أشارت إلى نقل المصابين الأتراك بكورونا إلى ليبيا.

وكان الرئيس المشترك للجنة الصحة في شمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، قال إن تركيا تنقل مرضاها المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفى في سري كانيه، وبالتالي ترتكب جرائم شنيعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس المشترك للجنة الصحة التابع للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لوكالة “فرات” للأنباء (ANF) ، تعليقا على هذه الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال التركي.

وتابع جوان مصطفى: “وفقاً لآخر المعلومات المتاحة لنا، تم إنشاء مركز للحجر الصحي في مستشفى روج في سري كانيه لاحتواء المصابين بالفيروس، وقد قامت دولة الاحتلال التركي بنقل المصابين من تركيا إلى هناك، وهذا يشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة”.

وقفزت أعداد المصابين فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى 42 ألف و282 حالة حالة بعد تسجيل 4056 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة التركية، أمس الخميس، مؤكدة أن حالات الوفيات ارتفعت إلى 908 حالات.