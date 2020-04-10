الصحة تكشف حصيلة نتائج حالات الاشتباه بفيروس كورونا في مستشفى الكويفية والحاسي يوضح اخر التطورات

كشفت وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة أن اجمالي عدد الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد التي تم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 بمستشفي الكويفية بنغازي منذ بداية الأزمة، بلغ عددها 186 حالة.

وكانت نتائجها كالآتي :

ــ عدد 182 عينة كانت نتائجها سالبة.

ــ عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عن مركز الاعلام بالوزارة، إلى ان عدد “24 ” عينة للحالات المخالطة ال 86 التي أجريت لها التحاليل، جميعها كانت نتيجتها سالبة.

وكان نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور أحمد الحاسي أكد في الإيجاز الصحفي رقم (21) اليوم الجمعة أن:

ــ الوضع الوبائي المحلي لازال جيدا

ــ جميع نقاط الرصد مفعلة

ــ العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 186 حالة.

ــ عدد 182 عينة كانت نتائجها سالبة.

ــ عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، ولم تسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفيروس.

ــ ال 24 عينة التي أعلن عنها الخميس، كانت تحت الإجراء ضمن الحالات المخالطة ال 86 التي أجريت لها التحاليل، جميعها كانت نتيجتها سالبة.

وأكد الحاسي على أهمية التباعد الاجتماعي، والمحافظة قدر الإمكان على صحة الأطفال، وعدم ذكر أخبار المرض والوفاة أمامهم.

ووجه الحاسي رسالة لجميع المواطنين من العائلة المصابة بالمرض والتي تعرضت للإساءة، مطالباً بأن يكف الجميع الأذى عنها والتشهير بها، وليعلم الجميع ألا أحد معصوم من المرض وأن المرض ليس وصم.

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