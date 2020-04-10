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مع حليفها مصراتة..اخليل: أتراك اجتمعوا مع باشاغا وقيادات من مصراتة فقط دون علم السراج لأنه “خائن”

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشف العقيد في سلاح المدفعية في مدينة مصراتة التابع لحكومة الوفاق رج اخليل أن اجتماعًا عقد الخميس في الكلية الجوية مصراته بين الحليف التركي وقيادات أمنية وعسكرية من مصراتة.

وأضاف اخليل عبر صفحته على “فيسبوك” :”وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حضر الاجتماع الذي تم بطلب من القوات الصديقة، وصراحة كان اجتماع جيد وممتاز لبدء المرحلة الثانية لدحر العدو طبعا تم عرض عدد من النقاط الإيجابية وبعض الملاحظات السلبية لأداء الحكومة”.

ووجه العقيد في سلاح المدفعية السؤال لمن قال إنهم يسمون أنفسهم جماعة الشرعية والفتنه :”لماذا أصر الأتراك علي لقاء شخصيات معينة وبمربع ضيق وكانت قيادات فاعلة على الأرض ولم يتم تبليغ حكومة فايز السراج ولا مستشاريه أو وزارة دفاعه أو أركانه”.

وتابع اخليل :”لماذا كان اللقاء في مدينة مصراتة ولم يكن في المقرات الحكومية في طرابلس أو حتى الأمنية ومنها امعيتيقة، ولماذا كان الاجتماع دون علم السراج ولا آمري غرف عملياته”. 

وقال العقيد :”لكن الإجابة واضحة عندي يا “أقزام” واضحة عند الأغلبية لأنهم ليسوا محل ثقه عند المخابرات التركية”.

وكانت وكالة “الأناضول” التركية نشرت أمس الخميس تقريرًا وصفت فيه أتباعها في ليبيا وفي مصراتة تحديدًا بـ”درع حماية طرابلس” وأنها تصدت لهجوم حفتر جنوبي طرابلس وأوقفت زحف مليشياته في أبو قرين وسيطرت على غرفة عملياته الرئيسية في غريان.

وذكرت “الأناضول” في تقريرها الذي قامت بحذفه :”أتراك مصراتة درع حماية لطرابلس قام أتراك ليبيا (الكراغلة)، الذين يتركزون في مدينة مصراتة الليبية، بإظهار مقاومة فعالة والسيطرة على مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، التي تعتبر منفذًا لمليشيات حفتر باتجاه العاصمة، ومركز عملياتهم الرئيسي للسيطرة عليها”.

وأضافت الوكالة :”عندما بدأ حفتر الهجوم قبل عام، آمل في أن يسيطر على العاصمة الليبية في غضون 48 ساعة، لكنه واجه مقاومة قوية لم يأخذها في الاعتبار خاصة من كتائب مصراتة في جنوب طرابلس، منذ اللحظات الأولى للاعتداء الذي بدأه حفتر في 4 أبريل2019″، بحسب الأناضول.

 

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  • انت ميبون يا اخليل مثل اى اخوانى غبى فكل من دعمهم اردوغان فى خبر كان فى مصر والسودان فاين مرشدكم وربكم الاعمى الوضيع بديع الذى بايعتموه الان بينكوه فى السجن من بايعوه فهم اولى به من الاخرين وفى السودان البشير الحقير باع جزيرة سواكن للمعتوه وين هو ساكن اليوم فى السجن وفى ليبيا استنفذ الخوان اخر اوراقهم من جلب لمرتزقة والاحتلال التركى والافراج عن الدواعش من السجون ليقاتلوا معهم ومع ذلك تقدم الجيش وحرر مدن جديدة فى المنطقة الغربية ودمر كل الهجمات وتقدم نحو قلب العاصمة اكثر كل هذا والجيش الوطنى لم يستخدم اوراقه العديدة اخرها لو احتاجها الاستعانة بشقيق عربى قال ان امن ليبيا من امن مصر والطريق من مصراته مفتوح الى قاعدة محمد نجيب العسكرية ليتقدم اعصار رايناه تدرب على العملية من خلال قادر 2020 وقتها ستدفنوا تحت الارض مع الاتراك والمرتزقة ويتسلم الجيش الوطنى كامل التراب الليبى ويعود الاشقاء الى قواعدهم بعد اداء المهمة ورفع الغمة وفرحة امة عربية بتحرير ارض ليبيا من الخوانﻻ

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  • منذ شهور عديدة وهذا المهبول خريج قرقاش يعيش فى اوهام وخزعبلات ويدعى انهم حصلوا على اسلحة ستغير الموازين وراينا بعدها العكس سحق ودعك للمصاريت والمرتزقة وتقدم الجيش الوطنى كالعادة واصبحت مصراته الان فى متناول الجيش الوطنى بعد ان نصب منظومات دفاع جوى اسقطت كل الطائرات المسيرة التى حاولت الاقتراب من الهيشة ثم قامت المقالات بدك المليشيات شرق مصراطته تمهيدا لتقدم القوات نحو مصراته التى تعيش اضعف حالاتها بفعل الانقسام داخل المصاريت بين حزبى مشمش المشرى وحزب سحس السويحلى وهو ما يصب فى مصلحة الجيش الوطنى

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  • لعنة الله عليك وعلى باشااغاء التركى ياخونة بعتوا ليبيا الابناء عمومتكم المستعمرين لاكن يوم حسابكم اتى لا محاله ممكن السراج اكثر منكم وطنيه لهذا السبب لم يتم اعلامه بخطط المستعمر التركى٠وعابى انت ياصرم عليهم وفرحان انت والبودريين ومبطحين على بطونكم وتلحسوا فى احذية الاتراك٠ خزى والعنت

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  • هذا المخبول الاخوانى الغبى بيفكرنى بمشهد طريف للخوان ايام الطرطور محمد مرسى عندما عقد اجتماع لبحث ازمة سد النهضة فقام واحد مختل عقليا مثل اخليل وهو ايمن نور وطالب بان نقول ان لدى مصر طائرات قادرة على تدمير سد النهضة فقام مهبول اخر مجدى احمد حسين وطلب عدم اذاعة الجلسة على الهواء كل هذا ونحن نشاهد هذا على الهواء فاخبروه بان مستشارة الاهطل مرسى باكينام هى من اذاعت الجلسة على الهواء فراينا الخجل على وجه المهبولين علما بانى اعرفهم سخصيا قبل ما يتهبلوا وقابلتهم اكثر من مرة واعرف عنهم الكثير من النوادر المضحكة منها

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  • السراج أهان نفسه كثيرا ولا ادري لما هو متمسك بالبقاء وتحمل كل هذه الشتائم فالكل قد نال من في الاعلام ولا اعتقد أن واجبه الوطني هو الذي يجعله يستحمل كل هذا الكم الهائل من التجريح فهل هو هاينه عليه نفسه لهذه الدرجه (صدق المتنبي الذي قال (من يهن يسهل الهوان عليه .. وما لجرح بميت إيلام) يفترض فيه ان يترك مهما كانت المكاسب التي سجنيها من البقاء في مركزه ولكن الرجل اصبح عرضه للتقريح والتجريح لو احد غيره كان أكتفي بيما حصل عليه من مكاسب طيله اربعه سنوات ويوعدهم حتي لو ظل لا يملك إلا القصر الذي في لندن فمروض يركب في اول طائره ويقول لخصومه (اللي اقسم لنا نلناه والباقي غباوين تار تأكله)

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  • اللهم اتستجيب دعوة المظلوم وتنصر الجيش الليبي الذي جاء منذ سنة لانقاذ العاصمة واهلها من الملشيات, جاء بناء على طلب اهالي المنطقة الغربية والجنوب ولكن الخزي والعار لكل خاىن منافق ,الخزي والعار لكل من باع الوطن وباع دينة والخزي والعار لكل محايد في سبيل الوطن والخزي والعار لكل شخص ماسك العصاة مسكة مهزوزة. اسال الله ان يهلك كل من يهلك الوطن ويقف مع الاستعمار التركي اللعين,اللهم سالك النصر القريب للجيش .

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  • اتفووووه عليك ياوجه القمله يامنافق انت واللي تابعك من مصراته والسراج الحقير معاكم بعتو ليبيا بأرخص ثمن ياكلب المال لواحد امسخ منكم كلب تركيا أردوغان
    يالي كم من الليبيين يوم يدخل الجيش الليبي الحر مفيش أعقاب داركم مصراته ويبدأ اينقي فيكم زي القمل يامقمل

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