«الحاسي»: الوضع الوبائي لا يزال جيدا.. ونتخذ الإجراءات الوقاية اللازمة

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحاسي، عن أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدا وجميع نقاط الرصد مفعلة .

وأضاف الحاسي، في الإيجاز الصحفي رقم (21) اليوم الجمعة، إن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 عددها 186 حالة، و182 عينة كانت نتائجها سالبة.

ولفت إلى أن عدد 4 عينات كانت نتيجتها موجبة بينهن الحالة الصفرية، أي أننا لم نسجل غير أربعة حالات موجبة مصابة بالفايروس فقط.

وأشار إلى أن 24 عينة التي أعلن عنها أمس كانت تحت الإجراء ضمن الحالات المخالطة الـ 86 التي أجريت لها التحاليل، جميعها كانت نتيجتها سالبة.

وأوضح الحاسي، أنه تم تدريب 16 عنصرا طبيا من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي، وبين المتحدث الطبي الرسمي باسم اللجنة، أن قاعدة الهرم وهي عموم الناس في الشارع الليبي يحملون الفيروس وليس لهم أعراض المرض، قائلا :” كان الخوف لدينا أن ينقل هؤلاء المرض للبقية وهذا لم يحدث والحمد لله”.

وأضاف:” أكدنا مرارا وتكرارا على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان ونعلم أنه قاسي، لكننا نبتعد اليوم لنلتقي غدا”.