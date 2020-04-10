الحاسي: نتائج تحاليل الـ 24 حالة من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا في بنغازي سالبة

بنغازي-العنوان

أكد نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، الدكتور أحمد الحاسي، أن نتائج تحليل 24 عينة لأشخاص مخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت سلبية.

وفي بيان صحفي اليوم الجمعة، أشار الحاسي إلى أن المنطقة الشرقية لم تسجل حتى الآن سوى أربع حالات إصابة بالفيروس جميعها في بنغازي، مؤكدا أن الوضع الوبائي المحلي ما زال جيدا وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وأضاف الحاسي أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، والتي تم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19، وصل إلى 186 حالة، منها 182 عينة كانت نتائجها سالبة.

وأعلن الحاسي، عن تدريب 16 عنصرا طبيا من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي، متقدما بالشكر لكافة العاملين بمعمل covid 19 الذين واصلوا الليل بالنهار منذ أربعة أيام لفحص عينات الحالات المشتبه بها، كما تقدم بالشكر لفرق التقصي والرصد الذين عملوا على تتبع الحالات المخالطة للحالة الصفرية.

وأكد الحاسي أن فرق الرصد والتقصي مازالت تتبع المخالطين للحالة الصفرية وفقا لجدول وإجراءات محكمة.