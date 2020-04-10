وزير الصحة يؤكد متابعته المباشرة لجميع الحالات الحاملة لفيروس كورونا

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب متابعته المباشرة وعلى مدار الساعة لجميع الحالات التي تم تشخيصها في المختبر المركزي بمستشفي الكويفية، وتأكده من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، مشددا على جميع المخالطين لهذه الحالات بضرورة التزام الحجر الصحي المنزلي التام.

وحسب موقع الوزارة فقد أكد عقوب أيضا على أن مراكز العزل السريري الطبي التي تم تجهيزها هي على أهبة الاستعداد لاستقبال أي حالة تعاني من التهابات تنفسية، سواء كانت الحالة إنفلونزا عادية أو حساسية موسمية أو مشتبها في إصابتها بكورونا، مبينا أن ارتفاع أعداد حالات الاشتباه بكورونا طبيعي وليس بكارثي، وأنه إذا استمر على هذا النحو فإن الحكومة ملتزمة بالخطة الموضوعة لاستقبال الحالات حسب الإمكانيات.

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