“صحة الحكومة الليبية” تحذر من استعمال 9 أنواع من الأدوية المغشوشة

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية من استخدام منتجات طبية مغشوشة، يتم ترويجها في أسواق العلاج الدولية.

وقالت إدارة الصيدلة والمستلزمات الطبية بالوزارة في إيجاز لها اليوم الجمعة، إن قسم مراقبة الأدوية المغشوشة والمزورة بمنظمة الصحة العالمية حذر من استخدام منتجات دوائية مغشوشة، يتداول في السوق الأفريقية، مرفقة ذلك بعدد من المستندات.

وأكدت المنظمة العالمية رصدها 9 أنواع من الأدوية المغشوشة، يتم ترويجها في كل من الأسواق الطبية في الكاميرون والنيجر والكونغو.

وتبلغ قيمة تجارة المستحضرات الصيدلانية المزورة عالميا، نحو 200 مليار دولار سنويا، في وقت تعد فيه أفريقيا من المناطق الأكثر تضررا، بحسب تقديرات جهات في قطاع صناعة الأدوية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن 42% من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق، والتي أبلغت عنها بين عامي 2013 و2017 كانت في أفريقيا، في حين تبلغ حصة الدول الأوروبية مجتمعة 21%، وتساويها في ذلك دول القارة الأمريكية (في الشمال والجنوب).

ويتعذر غالباً تمييز الأدوية المغشوشة عن المنتجات الحقيقية، ويكون التغليف وشكل العبوات جيداً إن لم يكن أفضل من الأصلية.

وتقول الأمم المتحدة إن الأطر القانونية الضعيفة أو غير المتسقة، وعدم وجود لوائح واضحة لمكافحة المبيعات، والتي تتم في الغالب عبر الإنترنت أو في أماكن غير رسمية، يزيد من حجم المشكلة.