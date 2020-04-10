بلدية اجدابيا تبدأ في توريد المعدات الخاصة بتجهيز المستشفى الميداني

أكدت بلدية أجدابيا، البدء في توريد المعدات الخاصة بتجهيز المستشفى الميداني بمقره الواقع في عيادة بوشعلة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المستشفى الميداني مجدي الحصادي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبلدية، إن الأجهزة والمعدات ما زالت تتوارد من قبل اللجنة المكلفة من القيادة العامة من أجل تجهيز المستشفى الميداني، وذلك من أجل تقديم الخدمات الصحية الجيدة للمصابين بالفيروس.

هذا وأعرب الحصادي، عن شكره للقيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدبيا واللجنة الفرعية على تذليل العراقيل والصعاب، وللكتيبة مئة وستة وستين والأجهزة الأمنية على تعاونهم في تأمين المدينة.

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