تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر وارتفاع حالات الشفاء

أعلنت مصر، مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 384 حالة بعد خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وتسحيل 95 حالة جديدة و 17 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الجمعة، إن 36 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة، اليوم الجمعة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضحت أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 % منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.