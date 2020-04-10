الحاسي ينقل رسالة من العائلة المصابة بفيروس كورونا في بنغازي

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إنه يحمل رسالة من العائلة المصابة بفيروس كورونا في بنغازي، والتي تعرضت للإساءة، بأن يكف الجميع الأذى عنها والتشهير بها، وليعلم الجميع ألا أحد معصوم من المرض وأن المرض ليس وصما.

وأوضح الحاسي، في الإيجاز الصحفي اليوم، أن نتائج تحليل 24 عينة لأشخاص مخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا ظهرت سلبية، مضيفا أن المنطقة الشرقية لم تسجل حتى الآن سوى أربع حالات إصابة بالفيروس جميعها في بنغازي.

بنغازي تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

وتابع أن الوضع الوبائي المحلي ما زال جيدا وأن جميع نقاط الرصد مفعلة، مضيفا أن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، وتم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19، وصل إلى 186 حالة، منها 182 عينة كانت نتائجها سالبة.

وأعلن الحاسي، عن تدريب 16 عنصرا طبيا من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي، متقدما بالشكر لكافة العاملين بمعمل covid 19 الذين واصلوا الليل بالنهار منذ أربعة أيام لفحص عينات الحالات المشتبة بها.

كما تقدم بالشكر لفرق التقصي والرصد الذين عملوا على تتبع الحالات المخالطة للحالة الصفرية، و«مازالت فرق الرصد والتقصي تتبع المخالطين وفقا لجدول وإجراءات محكمة».

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