الأبعج يتفقد بعض المواقع الصحية بالمنطقة العسكرية الجنوبية

أجرى آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية بالقيادة العامة اللواء “بلقاسم الابعج” زيارة تفقدية إلى بعض المواقع الصحية، برفقة مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ومدير أمن الكفرة ورئيس اللجنة الرئيسية بالمدينة، ورئيس اللجنة الاستشارية الفرعية.

وحسب المكتب الإعلامي لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية فقد شملت الزيارة القسم المخصص للعناية بمستشفى الكفرة بسعة ثلاثين سريرا، حيث تعهد اللواء الابعج بصيانة سريعة للقسم، كما قرر إضافة الغرفة المخصصة للسرية الطبية إلى قسم العناية، هذا وشملت الزيارة كذلك غرفة الاشتباه الأولى المخصصة للعزل بالمعهد الصحي.

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