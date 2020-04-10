لجنة مكافحة كورونا تكشف عدد الفحوصات في بنغازي

قالت اللجنة الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا إن العدد الكلي للحالات المشتبه بها منذ بداية الأزمة، والتي تم إجراء التحاليل لها بمعمل covid-19 بلغ عددها 186 حالة، وأسفرت عن اكتشاف 4 حالات مصابة بالفيروس.

وأكد نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية والمتحدث باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي في الإيجاز الصحفي الحادي والعشرين اليوم الجمعة أن الوضع الوبائي المحلي مازال جيدا، مشيرا إلى تفعيل جميع نقاط الرصد.

ووضّح الحاسي أن الحالات التي تم التوصل إليها هي لأشخاص مخالطين لأول حالة تم اكتشافها في بنغازي، قائلا “أنا محمل برسالة من العائلة المصابة بالمرض والتي تعرضت للإساءة بأن يكف الجميع الأذى عنها والتشهير بها، وليعلم الجميع ألا أحد معصوم من المرض وأن المرض ليس وصم”.

وأضاف الحاسي بأنه قد تم تدريب 16 عنصرا طبيا من مدينتي سرت ودرنة على أجهزة التنفس الصناعي للتعامل مع أي إصابات محتملة بالفيروس، مؤكدا على أهمية التباعد الاجتماعي قائلا “أقولها مجددا نبتعد اليوم لنلتقي غدا”، كما طالب بالمحافظة قدر الإمكان على صحة الأطفال النفسية والبدنية ، مطالبا بعدم ذكر أخبار المرض والوفاة أمامهم.

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