تجهيز مراكز الحجر الصحي بسبها بمستلزمات مواجهة كورونا

استلمت لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا في سبها اليوم، معدات طبية مقدمة من الحكومة الليبية، تشمل أربعين سريرا عاديا وعشرة أسرة عناية فائقة، إلى جانب أربعة أجهزة فلترة، وذلك في إطار تجهيز مراكز الحجر الصحي بالمدينة.

وقال نائب رئيس لجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا محمد أبوخزام، بحسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع فيسبوك، إن التجهيزات التي تحصلت عليها بلدية سبها لمكافحة الفيروس لا زالت قليلة، لافتا إلى تعهد الحكومة بإمداد المدينة بمزيد من الأجهزة المخصصة للكشف عن كورونا خلال الفترة المقبلة.

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