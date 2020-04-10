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الراحلة تكشف عن إمدادات البنزين داخل العاصمة

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة الراحلة للخدمات النفطية عن حجم إمداداتها من البنزين والمسحوبة مباشرة من الرصيف النفطي في ميناء طرابلس والتي قامت بتوزيعها مباشرة من الميناء إلى محطاتها المنتشرة في العاصمة.

ووفقا لما أعلنت عنه الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك فإنها قامت بضخ البنزين أمس الخميس لـ 24 محطة تعمل في مناطق مختلفة بكمية تقدر بأكثر من 800 ألف لتر بالإضافة لشحنة واحدة لوقود الديزل تم ضخها في المحطة “الوطنية” ورقمها 634.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والممول الرئيسي والوحيد بالوقود للشركات العاملة قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة خزان البنزين رقم 121 الواقع ضمن مستودع طريق المطار جنوبي مدينة طرابلس السبت الماضي إثر سقوط قذيفة هاون عليه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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