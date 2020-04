الراحلة تكشف عن إمدادات البنزين داخل العاصمة

كشفت شركة الراحلة للخدمات النفطية عن حجم إمداداتها من البنزين والمسحوبة مباشرة من الرصيف النفطي في ميناء طرابلس والتي قامت بتوزيعها مباشرة من الميناء إلى محطاتها المنتشرة في العاصمة.

ووفقا لما أعلنت عنه الشركة عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك فإنها قامت بضخ البنزين أمس الخميس لـ 24 محطة تعمل في مناطق مختلفة بكمية تقدر بأكثر من 800 ألف لتر بالإضافة لشحنة واحدة لوقود الديزل تم ضخها في المحطة “الوطنية” ورقمها 634.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والممول الرئيسي والوحيد بالوقود للشركات العاملة قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة خزان البنزين رقم 121 الواقع ضمن مستودع طريق المطار جنوبي مدينة طرابلس السبت الماضي إثر سقوط قذيفة هاون عليه.

