«الهلال الأحمر» في بنغازي: ندعم جهود «العليا لمكافحة كورونا» بالمساعدات الإنسانية

قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي في بنغازي، اليوم الجمعة، إنها قدمت المساعدات اللازمة للمواطنين والعمل على تأمينهم طبيا وعذائية وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهلال الأحمر في بنغازي، فإن الجمعية تواصلت مع السكان ووفرت لهم الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والخبز، ووضعها لهم أمام المنازل لسلامتهم وسلامة المتطوعين، والعمل على تطمأنتهم، وفق التدابير اللازمة من إجراءات الحماية للمتطوعين ولسكان الشارع والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الجميع.

ولفتت الجمعية، إلى أن هذه الخطوات جاءت عقب إلاعلان من قبل اللجنة الإستشارية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة الليبية عن أول حالة كورونا بمدينة بنغازي أخذت السلطات المحلية خطوات احترازية لسلامة المواطنين بعزل الشارع الذي يسكن فيه المواطن الكريم ” المصاب “.

وشددت على أن هذا العمل يأتي وفق المبادئ السبعة لجمعية الهلال الأحمر وتقديم الخدمة للأكثر احتياجاً دون تمييز، مقدمة الشكر لكافة المواطنين لتعاونهم معها ولقسم النجدة بنغازي لتسهيل العمل الإنساني.