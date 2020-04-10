العقوري :نـتابع باهتمام أوضاع الليبيين العالقين في الخارج

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري متابعة اللجنة المستمرة لأوضاع الليبيين الذي تعذرت عودتهم إلى أرض الوطن بسبب أزمة وباء كورونا، وأنها تضع مع الجهات المختصة هذه القضية ضمن أولوياتها.

وعبر العقوري في تصريح نشره موقع المجلس عن تضامنه وتقديره لمحنة الليبيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تسهيل عودة عدد من الحالات الإنسانية الخاصة، ومشددا على أن اللجنة العليا لمكافحة كورونا تعمل على وضع ترتيبات عودتهم بما يضمن تطبيق معايير الحجر الصحي عليهم، وعدم انتقال العدوى من الخارج.

كما أكد العقوري أن ضعف الموارد والانقسام الحاصل في مؤسسات البلاد ساهما في ضعف الاستجابة لهذه الأزمة.

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